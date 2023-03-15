Кадыров ответил на слухи о неизлечимой болезни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что полностью здоров и полон сил. Так чиновник ответил на информацию о якобы ухудшении здоровья. Поводом послужило фото с электронным гаджетом на руке Кадырова.
«Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь пророка Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет», —
Глава Чечени подчеркнул, что его повеселили альтернативные версии по назначению его электронного устройства. Кадыров заявил, что он полностью здоров, а несогласных попросил обратиться к психиатру.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что у Кадырова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не было никакого медицинского катетера. Им оказались электронные четки.
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