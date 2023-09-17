Кадыров одним видео развеял фейки о своем здоровье

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Рамзан Кадыров посоветовал проветриться всем, кто верит в фейки в интернете Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки под дождем. Таким образом он отреагировал на вбросы в интернете о своей болезни.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров неоднократно опровергал заявления о собственных заболеваниях. В последние несколько дней украинские СМИ и telegram-канала распространяли слухи о том, что у главы Чечни имеются проблемы с почками. Проходили сообщения даже о попадании в кому. Именно эти домыслы и опроверг Кадыров.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки под дождем. Таким образом он отреагировал на вбросы в интернете о своей болезни. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров неоднократно опровергал заявления о собственных заболеваниях. В последние несколько дней украинские СМИ и telegram-канала распространяли слухи о том, что у главы Чечни имеются проблемы с почками. Проходили сообщения даже о попадании в кому. Именно эти домыслы и опроверг Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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