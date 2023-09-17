Кадыров одним видео развеял фейки о своем здоровье

Рамзан Кадыров посоветовал проветриться всем, кто верит в фейки в интернете
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки под дождем. Таким образом он отреагировал на вбросы в интернете о своей болезни.
«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Рамзан Кадыров
Кадыров неоднократно опровергал заявления о собственных заболеваниях. В последние несколько дней украинские СМИ и telegram-канала распространяли слухи о том, что у главы Чечни имеются проблемы с почками. Проходили сообщения даже о попадании в кому. Именно эти домыслы и опроверг Кадыров.
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