В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение из-за лесных пожаров
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров. Синоптики связывают это с установившейся в регионе теплой погодой.
«18-20 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
Связана пожарная опасность с установившейся в регионе сухой и теплой погодой. Предварительно, она продержится еще одну неделю, с 18 до 24 сентября.
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