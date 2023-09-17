17 сентября 2023

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, пожар, тушение, лес, последствия, смог, лесной пожар, последствия пожара
Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение из-за лесных пожаров Фото:

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров. Синоптики связывают это с установившейся в регионе теплой погодой.

«18-20 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Связана пожарная опасность с установившейся в регионе сухой и теплой погодой. Предварительно, она продержится еще одну неделю, с 18 до 24 сентября.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров. Синоптики связывают это с установившейся в регионе теплой погодой. «18-20 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Ожидается четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Связана пожарная опасность с установившейся в регионе сухой и теплой погодой. Предварительно, она продержится еще одну неделю, с 18 до 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...