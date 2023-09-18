Кремль: Совет безопасности ООН нуждается в трансформации

18 сентября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили о назревшей трансформации Совбеза ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что Совет безопасности ООН нуждается в трансформации. Это необходимо для повышения эффективности этого органа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США поднять эту тему в ближайшее время. «Совбез ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы эффективность этого чрезвычайно важного международного органа была максимально повышена. Для этого необходим консенсус всех участников и большая инклюзивность с точки зрения участия тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и в последнее время все громче и громче заявляют о себе. Понятное дело, что этот процесс нуждается в очень сложных, длительных переговорах. Но этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно», — заявил Песков. В Белом доме сообщили, что на этой неделе президент США Джо Байден планирует инициировать изменения в Совете безопасности ООН. По предварительной информации, это может быть тема о расширении числа членов Совбеза ООН.

В Кремле заявили, что Совет безопасности ООН нуждается в трансформации. Это необходимо для повышения эффективности этого органа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении США поднять эту тему в ближайшее время. «Совбез ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы эффективность этого чрезвычайно важного международного органа была максимально повышена. Для этого необходим консенсус всех участников и большая инклюзивность с точки зрения участия тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и в последнее время все громче и громче заявляют о себе. Понятное дело, что этот процесс нуждается в очень сложных, длительных переговорах. Но этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно», — заявил Песков. В Белом доме сообщили, что на этой неделе президент США Джо Байден планирует инициировать изменения в Совете безопасности ООН. По предварительной информации, это может быть тема о расширении числа членов Совбеза ООН.