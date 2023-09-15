Путин поставил точку в разговорах об иностранных наемниках на СВО

Попасть в зону боевых действий нет шансов даже у солдат Ким Чен Ына

15 сентября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин поставил точку в разговорах об иностранных наемниках на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил точку в разговорах об участии иностранных добровольцев в СВО на Украине. Это касается всех, в том числе Северной Кореи — именно вокруг возможного участия ее военных ходило немало слухов. Привлечение иностранцев для Путина неприемлемо по идеологическим соображениям, объяснили URA.RU эксперты слова президента во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября. Аналитики говорят, что в случае с КНДР возможен другой вариант. Эту встречу Путин и Лукашенко проводили без галстуков. Кремль изначально анонсировал ее как разговор для сверки часов. Собственно, это и дал понять российский лидер в самом начале. В первую очередь он упомянул о подготовке проекта бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы. «У нас все стабильно, надежно», — констатировал Путин. В отношениях с Белоруссией стабильность казны РФ важна, поскольку, как заметил Путин, «состояние российской экономики отражается на взаимодействии [двух стран] в рамках Союзного государства». Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил «на троих» — Россия, Белоруссия, Северная Корея — подумать о дальнейшем сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Упомянул российский лидер и о своей недавней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Путин сказал, что поделится с Лукашенко подробностями «дискуссии по ситуации в регионе и по самому острому вопросу — по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса». Белорусскому президенту эта тема оказалась весьма интересна. Он признался, что «внимательно наблюдал за прошедшими тяжелыми рабочими днями» Путина. «Приятно было видеть вас с [главой КНДР] Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, потому что я сам был там. Я думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то „на троих“: Северная Корея, Россия, — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, — я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют», — заявил Александр Лукашенко. По словам президента РФ Владимира Путина, на сегодня уже 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны для участия в СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Еще накануне встречи Путина и Ким Чен Ына зарубежные СМИ писали о возможном привлечении северокорейских военных для участия в спецоперации, а также о поставках снарядов для российской армии. Этот вопрос сегодня журналисты задали Владимиру Путину напрямую. «Это чушь полная, — заявил российский лидер. — У нас наши мужчины, наши воины подписали контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации. Сегодня утром мне доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины… У нас нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85—90 процентов». Говоря об отказе Украины от переговоров с Россией, президент РФ Владимир Путин сказал, что, танцуя под дудку США, украинцы могут свой гопак забыть. Хотя в любом случае плясать придется барыню Фото: Официальный сайт президента Украины Своим мнением на этот счет поделился и президент Лукашенко. По его словам, западным странам «надо самим посчитать сначала, сколько они на Украину направили своих наемников». «Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы — все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает?» — отметил Лукашенко. Говоря об украинском конфликте, Путин также напомнил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров». «Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет — пусть делает это. Я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим… [Российско-украинское] Танго [о котором говорил госсекретарь США Энтони Блинкен] — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать все равно так или иначе всем придется барыню», — сказал президент РФ. Российский президент остался доволен встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном: соседним странам есть что развивать, помимо военно-технической отрасли Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Источник URA.RU, близкий к российскому Минобороны, рассказал, что из ряда государств действительно поступали предложения прислать добровольцев в зону спецоперации для ведения боевых действий на стороне России. Однако, отметил собеседник агентства, российская сторона в каждом случае ответила отказом по идеологическим соображениям. То же самое касается и слухов о возможном привлечении северокорейских военных. Как отмечают эксперты, нужно иметь в виду то, что против Северной Кореи введены санкции Совбезом ООН, членом которого Россия является. Сам Путин и после встречи с Ким Чен Ыном 13 сентября, и сегодня подчеркнул, что в этом случае РФ не нарушает своих обязательств. Эксперты не исключают, что северокорейские военные могут получить в России какие-то знания об особенностях современных военных действий, но это не будет их прямое участие в СВО Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Путин понимает, что за российскими военными структурами идет серьезный контроль со стороны Запада. Политолог считает, что КНДР, конечно, «заинтересована в том, чтобы часть ее офицерского корпуса прошла через боевые действия и научилась воевать». «Они в любой момент могут вступить в войну с Южной Кореей — марионеткой США. Поэтому северокорейским военным нужен боевой опыт», — пояснил Марков. Но это не означает, что Путин допустит прямое участие северокорейских военных в боевых действиях, убежден руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. «Речь может идти о том, чтобы военные эксперты наблюдали за действиями российской армии для получения опыта и понимания особенностей ведения боевых действий в современных условиях», — пояснил эксперт. Статья по теме Путин нашел способ сдержать США в украинском конфликте Для России Северная Корея играет куда большую роль на Востоке страны. Как отметил Киреев, КНДР так же, как и РФ выступает на новый миропорядок и ищет партнеров по всему миру. «Северная Корея является своего рода нашим форпостом, страной, которая отчасти помогает нам обеспечивать безопасность на восточном направлении, оттягивая на себя ресурсы Японии, Южной Кореи и США», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поставил точку в разговорах об участии иностранных добровольцев в СВО на Украине. Это касается всех, в том числе Северной Кореи — именно вокруг возможного участия ее военных ходило немало слухов. Привлечение иностранцев для Путина неприемлемо по идеологическим соображениям, объяснили URA.RU эксперты слова президента во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября. Аналитики говорят, что в случае с КНДР возможен другой вариант. Эту встречу Путин и Лукашенко проводили без галстуков. Кремль изначально анонсировал ее как разговор для сверки часов. Собственно, это и дал понять российский лидер в самом начале. В первую очередь он упомянул о подготовке проекта бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы. «У нас все стабильно, надежно», — констатировал Путин. В отношениях с Белоруссией стабильность казны РФ важна, поскольку, как заметил Путин, «состояние российской экономики отражается на взаимодействии [двух стран] в рамках Союзного государства». Упомянул российский лидер и о своей недавней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Путин сказал, что поделится с Лукашенко подробностями «дискуссии по ситуации в регионе и по самому острому вопросу — по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса». Белорусскому президенту эта тема оказалась весьма интересна. Он признался, что «внимательно наблюдал за прошедшими тяжелыми рабочими днями» Путина. «Приятно было видеть вас с [главой КНДР] Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, потому что я сам был там. Я думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то „на троих“: Северная Корея, Россия, — знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, — я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют», — заявил Александр Лукашенко. Еще накануне встречи Путина и Ким Чен Ына зарубежные СМИ писали о возможном привлечении северокорейских военных для участия в спецоперации, а также о поставках снарядов для российской армии. Этот вопрос сегодня журналисты задали Владимиру Путину напрямую. «Это чушь полная, — заявил российский лидер. — У нас наши мужчины, наши воины подписали контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации. Своим мнением на этот счет поделился и президент Лукашенко. По его словам, западным странам «надо самим посчитать сначала, сколько они на Украину направили своих наемников». «Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы — все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает?» — отметил Лукашенко. Говоря об украинском конфликте, Путин также напомнил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров». «Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет — пусть делает это. Я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим… Источник URA.RU, близкий к российскому Минобороны, рассказал, что из ряда государств действительно поступали предложения прислать добровольцев в зону спецоперации для ведения боевых действий на стороне России. Однако, отметил собеседник агентства, российская сторона в каждом случае ответила отказом по идеологическим соображениям. То же самое касается и слухов о возможном привлечении северокорейских военных. Как отмечают эксперты, нужно иметь в виду то, что против Северной Кореи введены санкции Совбезом ООН, членом которого Россия является. Сам Путин и после встречи с Ким Чен Ыном 13 сентября, и сегодня подчеркнул, что в этом случае РФ не нарушает своих обязательств. По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Путин понимает, что за российскими военными структурами идет серьезный контроль со стороны Запада. Политолог считает, что КНДР, конечно, «заинтересована в том, чтобы часть ее офицерского корпуса прошла через боевые действия и научилась воевать». «Они в любой момент могут вступить в войну с Южной Кореей — марионеткой США. Поэтому северокорейским военным нужен боевой опыт», — пояснил Марков. Для России Северная Корея играет куда большую роль на Востоке страны. Как отметил Киреев, КНДР так же, как и РФ выступает на новый миропорядок и ищет партнеров по всему миру. «Северная Корея является своего рода нашим форпостом, страной, которая отчасти помогает нам обеспечивать безопасность на восточном направлении, оттягивая на себя ресурсы Японии, Южной Кореи и США», — резюмировал политолог.