В Челябинске квартиры в новостройках за год подорожали на 20%

18 сентября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Новостройки за год подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 20%. В сентябре по сравнению с августом цены поднялись на 5%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 20%. По сравнению с августом 2023 года в сентябре стоимость первичного жилья поднялась на 5%», — говорится на портале «Циан. Аналитика». Аналитики отметили, в городе новостройки подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости. При этом челябинские новостройки, несмотря на рост цен, продолжают оставаться самыми доступными на рынке первичной недвижимости среди других российских городов-миллионников.

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 20%. В сентябре по сравнению с августом цены поднялись на 5%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 20%. По сравнению с августом 2023 года в сентябре стоимость первичного жилья поднялась на 5%», — говорится на портале «Циан. Аналитика». Аналитики отметили, в городе новостройки подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости. При этом челябинские новостройки, несмотря на рост цен, продолжают оставаться самыми доступными на рынке первичной недвижимости среди других российских городов-миллионников.