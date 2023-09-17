17 сентября 2023

В Челябинске квартиры в новостройках за год подорожали на 20%

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Новостройки за год подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости Фото:

В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 20%. В сентябре по сравнению с августом цены поднялись на 5%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 20%. По сравнению с августом 2023 года в сентябре стоимость первичного жилья поднялась на 5%», — говорится на портале «Циан. Аналитика».

Аналитики отметили, в городе новостройки подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости. При этом челябинские новостройки, несмотря на рост цен, продолжают оставаться самыми доступными на рынке первичной недвижимости среди других российских городов-миллионников.

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В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 20%. В сентябре по сравнению с августом цены поднялись на 5%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 20%. По сравнению с августом 2023 года в сентябре стоимость первичного жилья поднялась на 5%», — говорится на портале «Циан. Аналитика». Аналитики отметили, в городе новостройки подорожали на фоне общего ажиотажа на рынке недвижимости. При этом челябинские новостройки, несмотря на рост цен, продолжают оставаться самыми доступными на рынке первичной недвижимости среди других российских городов-миллионников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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