17 сентября 2023
16 сентября 2023

В ХМАО мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган , велосипед
Мужчина уже попадался на краже велосипеда Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Он украл велосипед, ссылаясь на спешку на работу. Ущерб составил более 8 000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет», — сообщили в ведомстве.

Мужчину поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. При этом в полиции отметили, что это не первая кража югорчанина. Он уже попадался правоохранителям на аналогичных кражах.

Ранее URA.RU сообщало, что угнанный в Сургуте велосипед нашли по отпечаткам пальцев. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и его данные хранились в базе МВД.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Он украл велосипед, ссылаясь на спешку на работу. Ущерб составил более 8 000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет», — сообщили в ведомстве. Мужчину поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. При этом в полиции отметили, что это не первая кража югорчанина. Он уже попадался правоохранителям на аналогичных кражах. Ранее URA.RU сообщало, что угнанный в Сургуте велосипед нашли по отпечаткам пальцев. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и его данные хранились в базе МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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