Мужчина уже попадался на краже велосипеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Он украл велосипед, ссылаясь на спешку на работу. Ущерб составил более 8 000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет», — сообщили в ведомстве.

Мужчину поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. При этом в полиции отметили, что это не первая кража югорчанина. Он уже попадался правоохранителям на аналогичных кражах.

Ранее URA.RU сообщало, что угнанный в Сургуте велосипед нашли по отпечаткам пальцев. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и его данные хранились в базе МВД.