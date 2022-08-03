03 августа 2022

Угнанный в Сургуте велосипед нашли по отпечаткам пальцев

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Клипарт. Магнитогорск, отпечатки пальцев, дактилоскопия
Угоняя велосипед, подозреваемый повсюду оставил «пальцы» Фото:

Велосипед, похищенный в Сургуте, нашли с помощью отпечатков пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по ХМАО-Югре.

«От жительницы города поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.Сургутские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли следы рук с внутренней стороны входной двери подъезда. Это помогло установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похитил велосипед с целью дальнейшей реализации», — сообщается на сайте полицейского ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны.

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Велосипед, похищенный в Сургуте, нашли с помощью отпечатков пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по ХМАО-Югре. «От жительницы города поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.Сургутские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли следы рук с внутренней стороны входной двери подъезда. Это помогло установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похитил велосипед с целью дальнейшей реализации», — сообщается на сайте полицейского ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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