Угнанный в Сургуте велосипед нашли по отпечаткам пальцев

04 августа 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Угоняя велосипед, подозреваемый повсюду оставил «пальцы» Фото: Илья Московец © URA.RU Велосипед, похищенный в Сургуте, нашли с помощью отпечатков пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по ХМАО-Югре. «От жительницы города поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.Сургутские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли следы рук с внутренней стороны входной двери подъезда. Это помогло установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похитил велосипед с целью дальнейшей реализации», — сообщается на сайте полицейского ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Ранее URA.RU сообщало, что пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны.

Велосипед, похищенный в Сургуте, нашли с помощью отпечатков пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по ХМАО-Югре. «От жительницы города поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.Сургутские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли следы рук с внутренней стороны входной двери подъезда. Это помогло установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний югорчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похитил велосипед с целью дальнейшей реализации», — сообщается на сайте полицейского ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что пьяные жители Ханты-Мансийска напали и ограбили таксиста, который попросил их покинуть свой автомобиль из-за непристойного поведения. Водитель получил несколько ударов отверткой, но смог сбежать. Через сутки сотрудниками уголовного розыска нападавшие были задержаны.