Власти назвали штатной ситуацию с массовым увольнением учителей в Екатеринбурге

18 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Константин Шевченко и Илья Смирнов встретились с журналистами и родителями, чтобы рассказать, как обстоят дела в школе №22 Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя Ситуация с массовым увольнением учителей в школе №22 на Уралмаше в Екатеринбурге носит штатный характер. Об этом на встрече с родителями рассказал директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация, которая возникла, достаточно штатная. И может быть хорошо, что она возникла в начале учебного года, когда идет окончательное формирование нагрузки. В жизни бывает разное — учителя приезжают, уезжают. И для любого образовательного учреждения это штатная ситуация», — отметил Шевченко. По словам директора школы Ильи Смирнова, всего из школы к 1 сентября ушли 12 педагогов. Один из них — по уходу за ребенком, пятеро — на пенсию, шесть ушли по собственному желанию. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Это возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришли на собрание к образовательному учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру.

Ситуация с массовым увольнением учителей в школе №22 на Уралмаше в Екатеринбурге носит штатный характер. Об этом на встрече с родителями рассказал директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация, которая возникла, достаточно штатная. И может быть хорошо, что она возникла в начале учебного года, когда идет окончательное формирование нагрузки. В жизни бывает разное — учителя приезжают, уезжают. И для любого образовательного учреждения это штатная ситуация», — отметил Шевченко. По словам директора школы Ильи Смирнова, всего из школы к 1 сентября ушли 12 педагогов. Один из них — по уходу за ребенком, пятеро — на пенсию, шесть ушли по собственному желанию. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей. Это возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришли на собрание к образовательному учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру.