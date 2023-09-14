Свердловские власти пояснили, почему массово уволились учителя из школы на Уралмаше

В Екатеринбурге учителя уволились из школы из-за пенсии и собственного желания

15 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Сейчас ушедшим педагогам ищут замену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургские учителя уволились из школы №22 на Уралмаше, потому как некоторые вышли на пенсию, а остальные решили покинуть учебное заведение по собственному желанию. Сейчас департамент образования Екатеринбурга активно помогает в поисках новых педагогов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики. «По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть по собственному желанию», — рассказали в ДИП. Также с взволнованными родителями 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями, предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришли на собрание к образовательному учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские учителя уволились из школы №22 на Уралмаше, потому как некоторые вышли на пенсию, а остальные решили покинуть учебное заведение по собственному желанию. Сейчас департамент образования Екатеринбурга активно помогает в поисках новых педагогов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики. «По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть по собственному желанию», — рассказали в ДИП. Также с взволнованными родителями 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями, предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришли на собрание к образовательному учреждению. По словам горожан, у их детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии, вместо этого они смотрят мультфильмы во время учебного процесса и ходят на физику и физкультуру.