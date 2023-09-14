14 сентября 2023

В Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Из-за нехватки учителей дети смотрят мультфильмы на уроках Фото:

В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришла на собрание к образовательному учреждению.

«Возмущенные родители учеников из школы №22 в Екатеринбурге пришли на собрание. Они решили собраться из-за того, что из учебного заведения за лето уволилось около 20 педагогов. Родители хотят дойти до директора и прокуратуры», — сообщает «КП-Екатеринбург».

Как рассказывают родители, в нынешнем учебном году у детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Вместо этого школьников отправляют изучать физику и заниматься физкультурой, а на некоторых уроках дети смотрят мультфильмы.

URA.RU попыталось связаться с директором школы Ильей Смирновым, однако в приемной школы заявили, что он на совещании и никаких комментариев не дает. В департаменте образования на звонок корреспондента никто не ответил. В управлении образования Орджоникидзевского района секретарь заявила, что начальство находится на совещании.

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В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришла на собрание к образовательному учреждению. «Возмущенные родители учеников из школы №22 в Екатеринбурге пришли на собрание. Они решили собраться из-за того, что из учебного заведения за лето уволилось около 20 педагогов. Родители хотят дойти до директора и прокуратуры», — сообщает «КП-Екатеринбург». Как рассказывают родители, в нынешнем учебном году у детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Вместо этого школьников отправляют изучать физику и заниматься физкультурой, а на некоторых уроках дети смотрят мультфильмы. URA.RU попыталось связаться с директором школы Ильей Смирновым, однако в приемной школы заявили, что он на совещании и никаких комментариев не дает. В департаменте образования на звонок корреспондента никто не ответил. В управлении образования Орджоникидзевского района секретарь заявила, что начальство находится на совещании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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