В Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя

В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся. Чтобы разобраться в причинах массового увольнения, они пришла на собрание к образовательному учреждению.
«Возмущенные родители учеников из школы №22 в Екатеринбурге пришли на собрание. Они решили собраться из-за того, что из учебного заведения за лето уволилось около 20 педагогов. Родители хотят дойти до директора и прокуратуры», — сообщает «КП-Екатеринбург».
Как рассказывают родители, в нынешнем учебном году у детей нет уроков русского языка, литературы, биологии и географии. Вместо этого школьников отправляют изучать физику и заниматься физкультурой, а на некоторых уроках дети смотрят мультфильмы.
URA.RU попыталось связаться с директором школы Ильей Смирновым, однако в приемной школы заявили, что он на совещании и никаких комментариев не дает. В департаменте образования на звонок корреспондента никто не ответил. В управлении образования Орджоникидзевского района секретарь заявила, что начальство находится на совещании.
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