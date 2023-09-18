В Нижнем Тагиле пытаются найти деньги на городские проекты

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Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В Нижнем Тагиле запустили процесс формирования бюджета на 2024 год Фото:

Власти Нижнего Тагила Свердловской области пытаются добиться областного финансирования важных городских строек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Наша задача — убедить минфин и все министерства в том, что однозначно нам необходимо делать, от плотины до ремонта школ. Мы должны пройти согласительные комиссии и вместе с администрацией и главой города доказать приоритетность исполнения именно этих задач в 2024 году», — сказал депутат заксобрания от Тагилстроевского округа Владимир Радаев.

Нижнему Тагилу на 2024 год необходимо дополнительно получить 12,2 млрд рублей. На эти деньги нужно переселять людей из ветхого и аварийного жилья, менять лифты. Также деньги понадобятся на реконструкцию плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки, возведение крытого катка, центра единоборств на улице Красноармейской и так далее.

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Власти Нижнего Тагила Свердловской области пытаются добиться областного финансирования важных городских строек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Наша задача — убедить минфин и все министерства в том, что однозначно нам необходимо делать, от плотины до ремонта школ. Мы должны пройти согласительные комиссии и вместе с администрацией и главой города доказать приоритетность исполнения именно этих задач в 2024 году», — сказал депутат заксобрания от Тагилстроевского округа Владимир Радаев. Нижнему Тагилу на 2024 год необходимо дополнительно получить 12,2 млрд рублей. На эти деньги нужно переселять людей из ветхого и аварийного жилья, менять лифты. Также деньги понадобятся на реконструкцию плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки, возведение крытого катка, центра единоборств на улице Красноармейской и так далее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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