В Нижнем Тагиле пытаются найти деньги на городские проекты

18 сентября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле запустили процесс формирования бюджета на 2024 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижнего Тагила Свердловской области пытаются добиться областного финансирования важных городских строек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Наша задача — убедить минфин и все министерства в том, что однозначно нам необходимо делать, от плотины до ремонта школ. Мы должны пройти согласительные комиссии и вместе с администрацией и главой города доказать приоритетность исполнения именно этих задач в 2024 году», — сказал депутат заксобрания от Тагилстроевского округа Владимир Радаев. Нижнему Тагилу на 2024 год необходимо дополнительно получить 12,2 млрд рублей. На эти деньги нужно переселять людей из ветхого и аварийного жилья, менять лифты. Также деньги понадобятся на реконструкцию плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки, возведение крытого катка, центра единоборств на улице Красноармейской и так далее.

Власти Нижнего Тагила Свердловской области пытаются добиться областного финансирования важных городских строек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Наша задача — убедить минфин и все министерства в том, что однозначно нам необходимо делать, от плотины до ремонта школ. Мы должны пройти согласительные комиссии и вместе с администрацией и главой города доказать приоритетность исполнения именно этих задач в 2024 году», — сказал депутат заксобрания от Тагилстроевского округа Владимир Радаев. Нижнему Тагилу на 2024 год необходимо дополнительно получить 12,2 млрд рублей. На эти деньги нужно переселять людей из ветхого и аварийного жилья, менять лифты. Также деньги понадобятся на реконструкцию плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки, возведение крытого катка, центра единоборств на улице Красноармейской и так далее.