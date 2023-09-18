Челябинские полицейские вытащили из леса машину с грибником

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Сотрудники ГИБДД не только занимаются проверкой на дорогах, но могут и найти пропавшего грибника Фото:

В Еткульском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД вытащили из леса застрявшую машину грибника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Мужчина вечером поехал на автомобиле в лес за грибами. Неожиданно начавшийся дождь размыл лесную дорогу, и машина грибника забуксовала. Выехать из леса у мужчины не получилось, и он позвонил в экстренные службы. Так как помощь требовалась немедленно, а все экипажи спасательных служб были на выезде, звонок переадресовали в отделение ГИБДД по Еткульскому району», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ДПС Иван Пудов и Николай Козлов после нескольких часов поисков нашли автомобиль с грибником в трех километрах от деревни Бектыш. Сотрудники ГИБДД отбуксировали машину на дорогу с твердым покрытием. Грибник написал начальнику райотдела МВД письмо, в котором поблагодарил оказавших ему помощь сотрудников.

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В Еткульском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД вытащили из леса застрявшую машину грибника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Мужчина вечером поехал на автомобиле в лес за грибами. Неожиданно начавшийся дождь размыл лесную дорогу, и машина грибника забуксовала. Выехать из леса у мужчины не получилось, и он позвонил в экстренные службы. Так как помощь требовалась немедленно, а все экипажи спасательных служб были на выезде, звонок переадресовали в отделение ГИБДД по Еткульскому району», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторы ДПС Иван Пудов и Николай Козлов после нескольких часов поисков нашли автомобиль с грибником в трех километрах от деревни Бектыш. Сотрудники ГИБДД отбуксировали машину на дорогу с твердым покрытием. Грибник написал начальнику райотдела МВД письмо, в котором поблагодарил оказавших ему помощь сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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