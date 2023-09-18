Мужчины подозреваются в хищении людей и вымогательстве денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела группировки из пяти мужчин, которые обвиняются в похищении людей и вымогании у них денег, сообщил журналист URA.RU по итогам первого заседания. Преступления они совершали в Екатеринбурге.

По версии следствия, 28-летний Ренат Ниязов в сентябре 2022 года организовал группу, позвав 23-летнего Семена Шолева, 22-летнего Глеба Белых и 26-летнего Глеба Васильева, который работал в управлении вневедомственной охраны в Екатеринбурге. Позднее к ним присоединился 22-летний Константин Марков. По данным силовиков, мужчины, представляясь полицейскими, задерживали людей, предъявляли им ложные обвинения и требовали деньги в качестве откупа.

Одному из пострадавших подозреваемые подбросили в машину пакетик с веществом белого цвета. Затем его поймали у машины, нашли в ней пакетик и предъявили ему обвинение. Мужчине предложили заплатить 250 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Но денег у потерпевшего не оказалось, поэтому его отпустили с обязательством выплатить долг. Затем другой участник группы Белых предложил одолжить ему назначенную сумму и в качестве залога забрал его авто.

У другого пострадавшего подозреваемые запросили уже 500 тысяч рублей, однако таких денег у него не оказалось. Взамен у него забрали цепочку с крестом стоимостью в 151 тысячу рублей.

Мужчин задержали 10 ноября 2022 года. Все они ранее не были судимы. Их обвиняют в похищении людей, вымогании денежных средств и грабеже. Однако на заседании подозреваемые не согласились с тем, что действовали в рамках группировки. Полностью вину из них признал только Васильев, остальные — лишь частично.

Следующее заседание пройдет 25 сентября. На него пригласят потерпевших и их родственников.

На скамье подсудимых пять человек, один из них был силовиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По версии следствия, Ренат Ниязов считается организатором группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полностью свою вину признал только Глеб Васильев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Константин Марков, по данным следствия, присоединился к группе последним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семен Шолев и Глеб Белых (на фото) признали вину лишь частично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующее заседание пройдет через неделю, 25 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU