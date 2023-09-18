В Екатеринбурге стартовал суд над группировкой, обвиняемой в похищении людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
Мужчины подозреваются в хищении людей и вымогательстве денег Фото:

В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела группировки из пяти мужчин, которые обвиняются в похищении людей и вымогании у них денег, сообщил журналист URA.RU по итогам первого заседания. Преступления они совершали в Екатеринбурге.

По версии следствия, 28-летний Ренат Ниязов в сентябре 2022 года организовал группу, позвав 23-летнего Семена Шолева, 22-летнего Глеба Белых и 26-летнего Глеба Васильева, который работал в управлении вневедомственной охраны в Екатеринбурге. Позднее к ним присоединился 22-летний Константин Марков. По данным силовиков, мужчины, представляясь полицейскими, задерживали людей, предъявляли им ложные обвинения и требовали деньги в качестве откупа.

Одному из пострадавших подозреваемые подбросили в машину пакетик с веществом белого цвета. Затем его поймали у машины, нашли в ней пакетик и предъявили ему обвинение. Мужчине предложили заплатить 250 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Но денег у потерпевшего не оказалось, поэтому его отпустили с обязательством выплатить долг. Затем другой участник группы Белых предложил одолжить ему назначенную сумму и в качестве залога забрал его авто.

У другого пострадавшего подозреваемые запросили уже 500 тысяч рублей, однако таких денег у него не оказалось. Взамен у него забрали цепочку с крестом стоимостью в 151 тысячу рублей.

Мужчин задержали 10 ноября 2022 года. Все они ранее не были судимы. Их обвиняют в похищении людей, вымогании денежных средств и грабеже. Однако на заседании подозреваемые не согласились с тем, что действовали в рамках группировки. Полностью вину из них признал только Васильев, остальные — лишь частично.

Следующее заседание пройдет 25 сентября. На него пригласят потерпевших и их родственников.

Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
На скамье подсудимых пять человек, один из них был силовиком
Фото:
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
По версии следствия, Ренат Ниязов считается организатором группы
Фото:
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
Полностью свою вину признал только Глеб Васильев
Фото:
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
Константин Марков, по данным следствия, присоединился к группе последним
Фото:
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
Семен Шолев и Глеб Белых (на фото) признали вину лишь частично
Фото:
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург
Следующее заседание пройдет через неделю, 25 сентября
Фото:

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В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела группировки из пяти мужчин, которые обвиняются в похищении людей и вымогании у них денег, сообщил журналист URA.RU по итогам первого заседания. Преступления они совершали в Екатеринбурге. По версии следствия, 28-летний Ренат Ниязов в сентябре 2022 года организовал группу, позвав 23-летнего Семена Шолева, 22-летнего Глеба Белых и 26-летнего Глеба Васильева, который работал в управлении вневедомственной охраны в Екатеринбурге. Позднее к ним присоединился 22-летний Константин Марков. По данным силовиков, мужчины, представляясь полицейскими, задерживали людей, предъявляли им ложные обвинения и требовали деньги в качестве откупа. Одному из пострадавших подозреваемые подбросили в машину пакетик с веществом белого цвета. Затем его поймали у машины, нашли в ней пакетик и предъявили ему обвинение. Мужчине предложили заплатить 250 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Но денег у потерпевшего не оказалось, поэтому его отпустили с обязательством выплатить долг. Затем другой участник группы Белых предложил одолжить ему назначенную сумму и в качестве залога забрал его авто. У другого пострадавшего подозреваемые запросили уже 500 тысяч рублей, однако таких денег у него не оказалось. Взамен у него забрали цепочку с крестом стоимостью в 151 тысячу рублей. Мужчин задержали 10 ноября 2022 года. Все они ранее не были судимы. Их обвиняют в похищении людей, вымогании денежных средств и грабеже. Однако на заседании подозреваемые не согласились с тем, что действовали в рамках группировки. Полностью вину из них признал только Васильев, остальные — лишь частично. Следующее заседание пройдет 25 сентября. На него пригласят потерпевших и их родственников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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