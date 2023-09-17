Выносливых жителей ЯНАО зовут на завод в Южную Корею

Жителям ЯНАО предлагают работать на судостроительном заводе в Южной Корее. Работодатель предлагает устроиться разнорабочими или специалистами на зарплату до 320 тысяч рублей. Для работы требуются выносливые и крепкие мужчины, говорится в объявлении на «Авито».
«Разнорабочий вахтой в Южную Корею. Зарплата от 250 до 320 тысяч рублей. Разнорабочим необходимо разбирать строительные леса и убирать мусор. Специалисты: монтажники, промышленные альпинисты, сварщики, маляры с опытом работы, со знанием техники безопасности на предприятии. Требуются крепкие и выносливые мужчины», — говорится в объявлении.
Автор предупреждает, что работа физически сложная. Зарплата будет расти быстрее, если работники хорошо обучаются и знают корейский язык. По приезду всем оформляют медосмотр, покупают велосипед и предоставляют квартиру. Выходной можно брать в любой день.
Ранее сообщалось, что ямальцам предлагали выносить мусор в ресторанах Израиля. Работникам обещали зарплату в 330 тысяч рублей.
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