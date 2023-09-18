С карты Челябинской области исчезнут два поселка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом культуры. Нязепетровский район. Челябинск., деревня, антенна, село
Населенные пункты исчезнут в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе Фото:

С карты Челябинской области исчезнут два поселка в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе. Как следует из постановлений губернатора Алексея Текслера, из перечня исключат поселки Чеславка и Укагач.

«Согласовать исключение поселка Чеславка, железнодорожный разъезд Кусинского муниципального района, из перечня муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. Согласовать исключение поселка Укагач, остановочный пункт Верхнеуфалейского городского округа, из перечня», — говорится в постановлениях Текслера.

О ликвидации записей о четырех населенных пунктах в августе свой документ приняли депутаты заксобрания региона. Существование прекратили поселки в Карталинском и Троицком муниципальных районах.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С карты Челябинской области исчезнут два поселка в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе. Как следует из постановлений губернатора Алексея Текслера, из перечня исключат поселки Чеславка и Укагач. «Согласовать исключение поселка Чеславка, железнодорожный разъезд Кусинского муниципального района, из перечня муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. Согласовать исключение поселка Укагач, остановочный пункт Верхнеуфалейского городского округа, из перечня», — говорится в постановлениях Текслера. О ликвидации записей о четырех населенных пунктах в августе свой документ приняли депутаты заксобрания региона. Существование прекратили поселки в Карталинском и Троицком муниципальных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...