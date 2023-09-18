Населенные пункты исчезнут в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С карты Челябинской области исчезнут два поселка в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе. Как следует из постановлений губернатора Алексея Текслера, из перечня исключат поселки Чеславка и Укагач.

«Согласовать исключение поселка Чеславка, железнодорожный разъезд Кусинского муниципального района, из перечня муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. Согласовать исключение поселка Укагач, остановочный пункт Верхнеуфалейского городского округа, из перечня», — говорится в постановлениях Текслера.

О ликвидации записей о четырех населенных пунктах в августе свой документ приняли депутаты заксобрания региона. Существование прекратили поселки в Карталинском и Троицком муниципальных районах.