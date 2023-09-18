С карты Челябинской области исчезнут два поселка в Кусинском районе и Верхнеуфалейском округе. Как следует из постановлений губернатора Алексея Текслера, из перечня исключат поселки Чеславка и Укагач.
«Согласовать исключение поселка Чеславка, железнодорожный разъезд Кусинского муниципального района, из перечня муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. Согласовать исключение поселка Укагач, остановочный пункт Верхнеуфалейского городского округа, из перечня», — говорится в постановлениях Текслера.
О ликвидации записей о четырех населенных пунктах в августе свой документ приняли депутаты заксобрания региона. Существование прекратили поселки в Карталинском и Троицком муниципальных районах.
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