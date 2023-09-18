Shot: 17-летняя девушка умерла на борту самолета по пути в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Скорая приехала, но не смогла спасти девушку Фото:

На борту самолета, летевшего из Казани в Анталью (Турция), умерла 17-летняя девушка. Об этом сообщает Shot.

«Подросток отправилась из Казани в Анталью с мамой и бабушкой. Рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. Во время перелета девушке стало плохо с сердцем, она потеряла сознание», — сообщает telegram-канал. Двое медиков, находящихся на борту, пытались реанимировать пассажирку.

Самолет экстренно посадили в аэропорту Уральска в Казахстане. Как рассказали изданию очевидцы, «скорую» они ждали 40 минут. В итоге девушка скончалась. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту самолета, летевшего из Казани в Анталью (Турция), умерла 17-летняя девушка. Об этом сообщает Shot. «Подросток отправилась из Казани в Анталью с мамой и бабушкой. Рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. Во время перелета девушке стало плохо с сердцем, она потеряла сознание», — сообщает telegram-канал. Двое медиков, находящихся на борту, пытались реанимировать пассажирку. Самолет экстренно посадили в аэропорту Уральска в Казахстане. Как рассказали изданию очевидцы, «скорую» они ждали 40 минут. В итоге девушка скончалась. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...