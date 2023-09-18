В элитном поселке под Челябинском откроют новый детский сад

Губернатор Текслер поручил открыть садик в микрорайоне «Конфетти» в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В элитном поселке Западном Сосновского района (Челябинская область) в марте откроют новый детский сад. Детсад появится в новом микрорайоне «Конфетти». Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер в ходе приема граждан, который он провел 18 сентября.

«По всем объектам, в том числе садикам, прошу в еженедельном режиме проводить соответствующие штабы с инвестором и информировать меня, жителей о готовности объектов. Считаю, что в конце февраля — начале марта объект нужно запускать. Вопрос беру на особый контроль», — заявил Текслер.

Детский сад строится за счет средств инвестора, до конца года здание будет выкуплено в собственность региона. С просьбой ускорить процесс выкупа и запуска садика к Текслеру обратилась жительница микрорайона Арина Бондаренко.

Также к губернатору обратился житель Верхнеуральского района с просьбой о ремонте автодороги Южноуральск — Магнитогорск на участке Петропавловского поселения. Алексей Текслер поручил разработать проект и включить участок в план ремонта следующего года.

Жительница поселка Арчаглы-Аят Варненского района обратилась к губернатору за помощью в открытии дома культуры. Сейчас в нем проводится капитальный ремонт. Алексей Текслер поручил до конца года завершить все ремонтные работы и оборудовать ДК к Новому году, чтобы селяне смогли встретить зимние праздники в обновленном доме культуры.