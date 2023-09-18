Ключевое свердловское предприятие приостановило работу из-за ЧП

Первоуральский новотрубный завод остался без электричества
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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, пнтз, металлургия, металлургический завод, первоуральский новотрубный завод, производство
На электросетях ПНТЗ произошло технологическое нарушение Фото:

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область) час простаивал из-за отсутствия электричества. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

«В ходе работ на электросетях ПНТЗ на короткий период прекратилась подача электроэнергии на часть производственных мощностей предприятия. В результате возникшей ситуации никто не пострадал. В настоящее время электроснабжение восстановлено, предприятие работает в штатном режиме», — отметили на ПНТЗ.

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Весной 2021 года «Трубная металлургическая компания» приобрела контрольный пакет акций группы ЧТПЗ, в том числе ПНТЗ.

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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область) час простаивал из-за отсутствия электричества. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия. «В ходе работ на электросетях ПНТЗ на короткий период прекратилась подача электроэнергии на часть производственных мощностей предприятия. В результате возникшей ситуации никто не пострадал. В настоящее время электроснабжение восстановлено, предприятие работает в штатном режиме», — отметили на ПНТЗ. Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Весной 2021 года «Трубная металлургическая компания» приобрела контрольный пакет акций группы ЧТПЗ, в том числе ПНТЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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