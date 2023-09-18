Ключевое свердловское предприятие приостановило работу из-за ЧП

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область) час простаивал из-за отсутствия электричества. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.
«В ходе работ на электросетях ПНТЗ на короткий период прекратилась подача электроэнергии на часть производственных мощностей предприятия. В результате возникшей ситуации никто не пострадал. В настоящее время электроснабжение восстановлено, предприятие работает в штатном режиме», — отметили на ПНТЗ.
Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Весной 2021 года «Трубная металлургическая компания» приобрела контрольный пакет акций группы ЧТПЗ, в том числе ПНТЗ.
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