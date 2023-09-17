Курганцы жалуются, что часами ждут очереди к педиатрам на улице и в больнице (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане зафиксирован резкий подъем заболеваемости вирусными инфекциями. В детской поликлинике пациенты вынуждены часами ожидать приема в длинных очередях, в том числе на улице. В платных клиниках запись на прием к педиатру расписана на несколько дней вперед, передает корреспондент URA.RU.

«В Курганской детской поликлинике наплыв пациентов: в коридорах больницы не протолкнуться. Мы решили не ждать очереди, обратились в платную клинику. Но записать ребенка на прием к педиатру в платной клинике удалось только на вечер среды», — рассказал корреспондент URA.RU.

В соцсетях курганцы возмущаются очередями в детской поликлинике. «Скажите пожалуйста, а для чего полная больница педиатров? К ним по записи не попасть. На фильтре очередь стоит, в поликлинике пусто! Как больные дети должны это выстаивать? Тут даже лавочек нет! Зимой так же будем стоять?» — пишет Елена Кудрякова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы пишут, что большие очереди не только на фильтре, но и на прием к участковым педиатрам. Некоторым пациентам пришлось ждать 2,5-3 часа в очередях, другие не смогли попасть на прием к врачу.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и после выходных дней резко повысилось количество обращений в кабинеты первичного приема и количество вызовов на дом. «Это касается всех отделений детской поликлиники, в том числе отделения в 7-м микрорайоне. В настоящее время приняты меры по усилению фильтров врачебными кадрами, дополнительно организованы кабинеты приема и выведены сотрудники из смежных отделений (дневной стационар, отделение организации медпомощи в образовательных учреждениях)», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области школы и детсады начали закрывать на карантин. По данным на 14 сентября, были закрыты одна школа полностью и пять школ частично, также частично было закрыто 15 детсадов.

В Курганской детской поликлинике возникли большие очереди на фильтр и на прием к педиатрам фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/inckrgn

фото: предоставлено читателем URA.RU

фото: предоставлено читателем URA.RU