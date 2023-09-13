13 сентября 2023

В Курганской области школы и детсады начали закрывать на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Закрыта одна школа полностью, 15 школ и 5 детсадов — частично Фото:

В Курганской области из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями закрыли одну школу полностью и 15 школ частично. Также частично закрыты пять детских садов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона в ответ на запрос.

«По данным на 14 сентября, в Курганской области из-за эпидемиологической ситуации закрыта полностью одна школа в Юргамышском округе (111 учащихся), еще 15 школ и пять детских садов закрыты частично. Мера касается 939 школьников и 137 дошкольников, что составляет менее 1% от общего количества обучающихся», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что решение о карантине принимают руководители образовательных организаций в случае, когда заболеваемость ОРВИ превышает 20% от общего количества учащихся в классе, группе или организации. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области 11 сентября сообщали о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В регионе планируют привить более 456 тысяч человек (в том числе 107 тысяч детей), что составляет 60% от населения области. Специалисты отметили, что оптимальное временя вакцинации против гриппа — период с сентября по ноябрь.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями закрыли одну школу полностью и 15 школ частично. Также частично закрыты пять детских садов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона в ответ на запрос. «По данным на 14 сентября, в Курганской области из-за эпидемиологической ситуации закрыта полностью одна школа в Юргамышском округе (111 учащихся), еще 15 школ и пять детских садов закрыты частично. Мера касается 939 школьников и 137 дошкольников, что составляет менее 1% от общего количества обучающихся», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Ранее URA.RU писало, что решение о карантине принимают руководители образовательных организаций в случае, когда заболеваемость ОРВИ превышает 20% от общего количества учащихся в классе, группе или организации. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области 11 сентября сообщали о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В регионе планируют привить более 456 тысяч человек (в том числе 107 тысяч детей), что составляет 60% от населения области. Специалисты отметили, что оптимальное временя вакцинации против гриппа — период с сентября по ноябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...