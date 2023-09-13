В Курганской области школы и детсады начали закрывать на карантин

14 сентября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Закрыта одна школа полностью, 15 школ и 5 детсадов — частично Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями закрыли одну школу полностью и 15 школ частично. Также частично закрыты пять детских садов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона в ответ на запрос. «По данным на 14 сентября, в Курганской области из-за эпидемиологической ситуации закрыта полностью одна школа в Юргамышском округе (111 учащихся), еще 15 школ и пять детских садов закрыты частично. Мера касается 939 школьников и 137 дошкольников, что составляет менее 1% от общего количества обучающихся», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Ранее URA.RU писало, что решение о карантине принимают руководители образовательных организаций в случае, когда заболеваемость ОРВИ превышает 20% от общего количества учащихся в классе, группе или организации. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области 11 сентября сообщали о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В регионе планируют привить более 456 тысяч человек (в том числе 107 тысяч детей), что составляет 60% от населения области. Специалисты отметили, что оптимальное временя вакцинации против гриппа — период с сентября по ноябрь.

В Курганской области из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями закрыли одну школу полностью и 15 школ частично. Также частично закрыты пять детских садов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона в ответ на запрос. «По данным на 14 сентября, в Курганской области из-за эпидемиологической ситуации закрыта полностью одна школа в Юргамышском округе (111 учащихся), еще 15 школ и пять детских садов закрыты частично. Мера касается 939 школьников и 137 дошкольников, что составляет менее 1% от общего количества обучающихся», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Ранее URA.RU писало, что решение о карантине принимают руководители образовательных организаций в случае, когда заболеваемость ОРВИ превышает 20% от общего количества учащихся в классе, группе или организации. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области 11 сентября сообщали о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В регионе планируют привить более 456 тысяч человек (в том числе 107 тысяч детей), что составляет 60% от населения области. Специалисты отметили, что оптимальное временя вакцинации против гриппа — период с сентября по ноябрь.