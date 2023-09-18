Путин передал под временное управление типографию «Прайм Принт» в Челябинске

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Типография Прайм Принт. Челябинск., бумага, типография прайм принт
Типографию передали во временное управление Росимуществу Фото:

Норвежскую типографию «Прайм Принт» в Челябинске президент РФ Владимир Путин передал под внешнее управление. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, долей в уставных капиталах российских юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изменения. Раздел III дополнить пунктом 6 следующего содержания: 6790 тысяч акций ЗАО „Прайм Принт Челябинск“», — говорится в указе Путина.

Акции, принадлежащие компании «Амедиа Истерн Юэроп АС», переданы в управление Росимуществу. Указ вступил в силу со дня опубликования. По данным URA.RU, еще 14 сентября в компании не было никакой информации о сроках передачи, хотя соответствующая подготовительная работа велась все лето.

«Типография закрываться или перепрофилироваться не будет, заверили органы власти. Сохраняется менеджмент. Пока слишком мало информации, чтобы комментировать подробнее», — сообщил URA.RU гендиректор организации в Челябинске Юрий Лифанов.

Вместе с челябинской под управление Росимущества перешли еще четыре типографии в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Воронеже. В апреле аналогичную процедуру ввели на «Фортуме». Дочернему обществу финской компании Fortum в регионе принадлежит четыре теплоэлектростанции.

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Норвежскую типографию «Прайм Принт» в Челябинске президент РФ Владимир Путин передал под внешнее управление. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, долей в уставных капиталах российских юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изменения. Раздел III дополнить пунктом 6 следующего содержания: 6790 тысяч акций ЗАО „Прайм Принт Челябинск“», — говорится в указе Путина. Акции, принадлежащие компании «Амедиа Истерн Юэроп АС», переданы в управление Росимуществу. Указ вступил в силу со дня опубликования. По данным URA.RU, еще 14 сентября в компании не было никакой информации о сроках передачи, хотя соответствующая подготовительная работа велась все лето. «Типография закрываться или перепрофилироваться не будет, заверили органы власти. Сохраняется менеджмент. Пока слишком мало информации, чтобы комментировать подробнее», — сообщил URA.RU гендиректор организации в Челябинске Юрий Лифанов. Вместе с челябинской под управление Росимущества перешли еще четыре типографии в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Воронеже. В апреле аналогичную процедуру ввели на «Фортуме». Дочернему обществу финской компании Fortum в регионе принадлежит четыре теплоэлектростанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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