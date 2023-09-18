Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Таким образом, гражданин России может показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона.
«Предоставление гражданами РФ паспорта через портал госуслуг <…> приравнивается к предъявлению [бумажного]», — следует из текста указа. Его подписал Владимир Путин. Конкретные случаи, когда гражданин может показывать цифровой паспорт вместо бумажного, определит правительство России. Текст документа опубликован на
Ранее Путин поддержал идею внедрить в Россию цифровой паспорт. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что это позволить упростить использование документа в бытовых ситуациях.
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