Путин подписал указ о цифровом паспорте 18 сентября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 + Граждане России теперь могут показывать паспорт, открыв приложение «Госуслуги» с телефона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Таким образом, гражданин России может показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона. «Предоставление гражданами РФ паспорта через портал госуслуг <…> приравнивается к предъявлению [бумажного]», — следует из текста указа. Его подписал Владимир Путин. Конкретные случаи, когда гражданин может показывать цифровой паспорт вместо бумажного, определит правительство России. Текст документа опубликован на сайте правовых актов . Ранее Путин поддержал идею внедрить в Россию цифровой паспорт. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что это позволить упростить использование документа в бытовых ситуациях. Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Таким образом, гражданин России может показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона. «Предоставление гражданами РФ паспорта через портал госуслуг <…> приравнивается к предъявлению [бумажного]», — следует из текста указа. Его подписал Владимир Путин. Конкретные случаи, когда гражданин может показывать цифровой паспорт вместо бумажного, определит правительство России. Текст документа опубликован на сайте правовых актов. Ранее Путин поддержал идею внедрить в Россию цифровой паспорт. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что это позволить упростить использование документа в бытовых ситуациях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям