Российский борец Усманов завоевал золото чемпиона мира

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Спорт, соревнования. архив. Пермь, борцы, греко римская борьба
Усманов получил золото на чемпионате мира в Белграде (архивное фото) Фото:

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов получил золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. В финале Усманов победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе.

«Усманов! Есть первое золото для российской сборной на чемпионате мира», — передает «Матч ТВ» в своем telegram-канале. Поединок Усманова и Гамкрелидзе в весовой категории до 79 килограммов закончился со счетом 4:1.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

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Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов получил золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. В финале Усманов победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе. «Усманов! Есть первое золото для российской сборной на чемпионате мира», — передает «Матч ТВ» в своем telegram-канале. Поединок Усманова и Гамкрелидзе в весовой категории до 79 килограммов закончился со счетом 4:1. Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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