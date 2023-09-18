Российский борец Усманов завоевал золото чемпиона мира

Усманов получил золото на чемпионате мира в Белграде (архивное фото)
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов получил золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. В финале Усманов победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе.
«Усманов! Есть первое золото для российской сборной на чемпионате мира», — передает «Матч ТВ» в своем telegram-канале. Поединок Усманова и Гамкрелидзе в весовой категории до 79 килограммов закончился со счетом 4:1.
Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
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