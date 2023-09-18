МИД предупредил россиян об опасности за границей

18 сентября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Россияне должны осознавать все риски перед поездкой в Европу. С таким заявлениям выступило МИД РФ, комментируя решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в Европу личные вещи. «Россияне должны тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах. Следует внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится на сайте МИД РФ. В заявлении российского ведомства также сказано, что Евросоюз фактически запретил россиянам посещать Европу. В МИД РФ назвали новые ограничения абсурдными, они усиливают дискриминации россиян по национальному признаку. Россияне, которые столкнулись с ограничениями в Евросоюзе, могут обратиться в ситуационно-кризисный центр. Он поможет урегулировать ситуацию. Ранее гражданам России запретили ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны и машины. Под ограничения попадают любые вещи, которые имеют российскую регистрацию. Если человек попытается нарушить запрет, то у него заберут вещи. Спустя время Евросоюз смягчил требования по ввозу предметов. Таким образом, предметы личной гигиены или одежда не будут изыматься. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разъяснение Еврокомиссии по ввозу предмету расизмом. Ее слова передает RT.