Гражданам РФ смягчили запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей

13 сентября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия смягчила требования к ввозу личных вещей для граждан РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еврокомиссия (ЕК) смягчила требования для ввоза личных вещей гражданам России. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК. «Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии. В разъяснениях не комментируется запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков. Ранее, согласно докладу Еврокомиссии, гражданам РФ запретили ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен был также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию.

Еврокомиссия (ЕК) смягчила требования для ввоза личных вещей гражданам России. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК. «Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии. В разъяснениях не комментируется запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков. Ранее, согласно докладу Еврокомиссии, гражданам РФ запретили ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен был также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию.