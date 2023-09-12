12 сентября 2023

Гражданам РФ смягчили запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей

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Еврокомиссия смягчила требования к ввозу личных вещей для граждан РФ Фото:

Еврокомиссия (ЕК) смягчила требования для ввоза личных вещей гражданам России. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК.

«Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии. В разъяснениях не комментируется запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков.

Ранее, согласно докладу Еврокомиссии, гражданам РФ запретили ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен был также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию.

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Еврокомиссия (ЕК) смягчила требования для ввоза личных вещей гражданам России. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК. «Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии. В разъяснениях не комментируется запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков. Ранее, согласно докладу Еврокомиссии, гражданам РФ запретили ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен был также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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