Психолог Сигел перечислила семь привычек, разрушающих сексуальную жизнь

Ежедневные привычки могут негативно сказываться на уровне либидо
Некоторые ежедневные привычки, ставшие автоматическими, негативно сказываются на уровне либидо и в целом на сексуальной жизни. Об этом сообщает сексолог Лоуренс Сигел, пишет «Ридус».
Привычки, пагубно сказывающиеся на половой жизни:
- Сидячий образ жизни. Отсутствие активности приводит к постоянному ощущению усталости и не способствует достаточной сексуальной выносливости. Также недостаток физической активности замедляет приток крови к гениталиям;
- бездумное пролистывание соцсетей. Во время того, как вы листаете ленту TikTok или «ВКонтакте», снижается либидо и чувствительность. Кроме того, вы начинаете уделять меньше времени своему партнеру и укреплению ваших отношений;
- потребление недостаточного количества жидкости. Употребление воды — это важная составляющая половой жизни, так как на возбуждение влияет приток крови, а на кровообращение — количество воды в организме;
- злоупотребление алкоголем. Регулярное употребление алкоголя пагубно влияет на достижение и поддержание эрекции;
- погружение в работу. Постоянная включенность в работу, проверка чатов, электронной почты закрывает мозг для сексуального удовольствия;
- мысли о сексе только перед сном. Эротическое воображение играет определенную роль в возбуждении в течение дня;
- прием некоторых лекарств. Антигистаминные препараты, противоотечные средства, средства, снижающие кислотность и даже так называемые натуральные средства, которые якобы повышают либидо, могут оказывать ослабляющий эффект, особенно при длительном приеме.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.