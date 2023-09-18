Психолог Сигел перечислила семь привычек, разрушающих сексуальную жизнь

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Ежедневные привычки могут негативно сказываться на уровне либидо Фото:

Некоторые ежедневные привычки, ставшие автоматическими, негативно сказываются на уровне либидо и в целом на сексуальной жизни. Об этом сообщает сексолог Лоуренс Сигел, пишет «Ридус».

Привычки, пагубно сказывающиеся на половой жизни:

  1. Сидячий образ жизни. Отсутствие активности приводит к постоянному ощущению усталости и не способствует достаточной сексуальной выносливости. Также недостаток физической активности замедляет приток крови к гениталиям;
  2. бездумное пролистывание соцсетей. Во время того, как вы листаете ленту TikTok или «ВКонтакте», снижается либидо и чувствительность. Кроме того, вы начинаете уделять меньше времени своему партнеру и укреплению ваших отношений;
  3. потребление недостаточного количества жидкости. Употребление воды — это важная составляющая половой жизни, так как на возбуждение влияет приток крови, а на кровообращение — количество воды в организме;
  4. злоупотребление алкоголем. Регулярное употребление алкоголя пагубно влияет на достижение и поддержание эрекции;
  5. погружение в работу. Постоянная включенность в работу, проверка чатов, электронной почты закрывает мозг для сексуального удовольствия;
  6. мысли о сексе только перед сном. Эротическое воображение играет определенную роль в возбуждении в течение дня;
  7. прием некоторых лекарств. Антигистаминные препараты, противоотечные средства, средства, снижающие кислотность и даже так называемые натуральные средства, которые якобы повышают либидо, могут оказывать ослабляющий эффект, особенно при длительном приеме.

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Некоторые ежедневные привычки, ставшие автоматическими, негативно сказываются на уровне либидо и в целом на сексуальной жизни. Об этом сообщает сексолог Лоуренс Сигел, пишет «Ридус». Привычки, пагубно сказывающиеся на половой жизни:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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