Сестры сыграли женщин, работающих в поле в годы войны (архивное фото) Фото: Александр Кадников © URA.RU

Сестры милосердия Порт-Артурского храма Кургана приняли участие в съемке документального фильма. По инициативе молодых парламентариев региона на территории планируют выпустить цикл кинолент о героях времен Великой Отечественной войны. Эта информация опубликована в сообществе «Милосердие в Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

«В съемках фильма о Терентии Семеновиче Мальцеве приняли участие сестры милосердия Порт-Артурского храма. Они приехали на съемки вместе с детьми, основательно подготовившись к созданию образов женщин, работающих в поле в годы войны», — указано в сообщении.

Главный герой картины Терентий Мальцев был земледельцем, селекционером и новатором. Дважды Герой Социалистического Труда получил звание Почетного гражданина России за особые заслуги перед страной в деле сохранения и развития традиций российского крестьянства.