18 сентября 2023

Курганские сестры милосердия снялись в фильме о войне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, верующие, сестры милосердия, православие
Сестры сыграли женщин, работающих в поле в годы войны (архивное фото) Фото:

Сестры милосердия Порт-Артурского храма Кургана приняли участие в съемке документального фильма. По инициативе молодых парламентариев региона на территории планируют выпустить цикл кинолент о героях времен Великой Отечественной войны. Эта информация опубликована в сообществе «Милосердие в Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

«В съемках фильма о Терентии Семеновиче Мальцеве приняли участие сестры милосердия Порт-Артурского храма. Они приехали на съемки вместе с детьми, основательно подготовившись к созданию образов женщин, работающих в поле в годы войны», — указано в сообщении.

Главный герой картины Терентий Мальцев был земледельцем, селекционером и новатором. Дважды Герой Социалистического Труда получил звание Почетного гражданина России за особые заслуги перед страной в деле сохранения и развития традиций российского крестьянства.

Сестры милосердия приехали на съемки с детьми
Сестры милосердия приехали на съемки с детьми
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сестры милосердия Порт-Артурского храма Кургана приняли участие в съемке документального фильма. По инициативе молодых парламентариев региона на территории планируют выпустить цикл кинолент о героях времен Великой Отечественной войны. Эта информация опубликована в сообществе «Милосердие в Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». «В съемках фильма о Терентии Семеновиче Мальцеве приняли участие сестры милосердия Порт-Артурского храма. Они приехали на съемки вместе с детьми, основательно подготовившись к созданию образов женщин, работающих в поле в годы войны», — указано в сообщении. Главный герой картины Терентий Мальцев был земледельцем, селекционером и новатором. Дважды Герой Социалистического Труда получил звание Почетного гражданина России за особые заслуги перед страной в деле сохранения и развития традиций российского крестьянства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...