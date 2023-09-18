Минцифры РФ разъяснило, как будет действовать закон о цифровом паспорте

Данные в мобильном приложение «Госуслуги» не заменят бумажных документов — удостоверений, выписок, паспорта. Они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры РФ.
«Мобильное приложение „Госуслуги“ можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в
Ситуации, когда можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности, позднее определит правительство России. Отмечается, что использование приложения является добровольным.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Гражданин России сможет показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона.
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