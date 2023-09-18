18 сентября 2023

Минцифры РФ разъяснило, как будет действовать закон о цифровом паспорте

Минцифры РФ: цифровые копии не заменят оригиналы документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Данные в мобильном приложение «Госуслуги» не заменят бумажных документов — удостоверений, выписок, паспорта. Они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры РФ.

«Мобильное приложение „Госуслуги“ можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в документе.

Ситуации, когда можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности, позднее определит правительство России. Отмечается, что использование приложения является добровольным.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Гражданин России сможет показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона.

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Данные в мобильном приложение «Госуслуги» не заменят бумажных документов — удостоверений, выписок, паспорта. Они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры РФ. «Мобильное приложение „Госуслуги“ можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в документе. Ситуации, когда можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности, позднее определит правительство России. Отмечается, что использование приложения является добровольным. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Гражданин России сможет показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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