Минцифры РФ разъяснило, как будет действовать закон о цифровом паспорте Минцифры РФ: цифровые копии не заменят оригиналы документов 18 сентября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Использование приложения является добровольным Фото: Игорь Пантин © URA.RU Данные в мобильном приложение «Госуслуги» не заменят бумажных документов — удостоверений, выписок, паспорта. Они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры РФ. «Мобильное приложение „Госуслуги“ можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в документе . Ситуации, когда можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности, позднее определит правительство России. Отмечается, что использование приложения является добровольным. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Гражданин России сможет показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона. Данные в мобильном приложение «Госуслуги» не заменят бумажных документов — удостоверений, выписок, паспорта. Они сохранят свой статус, сообщили в Минцифры РФ. «Мобильное приложение „Госуслуги“ можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в документе. Ситуации, когда можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности, позднее определит правительство России. Отмечается, что использование приложения является добровольным. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Гражданин России сможет показать документ, открыв приложение «Госуслуги» с телефона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям