18 сентября 2023

Российский борец Сидаков стал трехкратным чемпионом мира

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Соревнования по самбо в спортивной школе в г. Гагарин. Смоленская область, г. Гагарин, турнир, борьба, соревнования, спорт, дети, самбо, молодежь, юноши
Заурбек Сидаков победил американца в финале чемпионата мира по вольной борьбе Фото:

Российский олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков занял на чемпионате мира первое место. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала «Матч ТВ».

В финале Заурбек Сидаков спаринговался с американским спортсменом Кайлом Дейком. Россиян победил в схватке в весовой категории до 74 килограмм, сообщили в соцсети. Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия).

Заурбеку Сидакову 27 лет, победив в Белграде он стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал на чемпионате мира в 2019 году в Казахстане, а также в 2018 году в Будапеште (Венгрия).

Ранее на чемпионате мира в Белграде золото завоевал российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. В финале он победил бойца из Грузии Владимира Гамкрелидзе.

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Российский олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков занял на чемпионате мира первое место. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала «Матч ТВ». В финале Заурбек Сидаков спаринговался с американским спортсменом Кайлом Дейком. Россиян победил в схватке в весовой категории до 74 килограмм, сообщили в соцсети. Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия). Заурбеку Сидакову 27 лет, победив в Белграде он стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал на чемпионате мира в 2019 году в Казахстане, а также в 2018 году в Будапеште (Венгрия). Ранее на чемпионате мира в Белграде золото завоевал российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. В финале он победил бойца из Грузии Владимира Гамкрелидзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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