Российский борец Сидаков стал трехкратным чемпионом мира

19 сентября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Заурбек Сидаков победил американца в финале чемпионата мира по вольной борьбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков занял на чемпионате мира первое место. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала «Матч ТВ». В финале Заурбек Сидаков спаринговался с американским спортсменом Кайлом Дейком. Россиян победил в схватке в весовой категории до 74 килограмм, сообщили в соцсети. Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия). Заурбеку Сидакову 27 лет, победив в Белграде он стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал на чемпионате мира в 2019 году в Казахстане, а также в 2018 году в Будапеште (Венгрия). Ранее на чемпионате мира в Белграде золото завоевал российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. В финале он победил бойца из Грузии Владимира Гамкрелидзе.

Российский олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков занял на чемпионате мира первое место. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала «Матч ТВ». В финале Заурбек Сидаков спаринговался с американским спортсменом Кайлом Дейком. Россиян победил в схватке в весовой категории до 74 килограмм, сообщили в соцсети. Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия). Заурбеку Сидакову 27 лет, победив в Белграде он стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал на чемпионате мира в 2019 году в Казахстане, а также в 2018 году в Будапеште (Венгрия). Ранее на чемпионате мира в Белграде золото завоевал российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. В финале он победил бойца из Грузии Владимира Гамкрелидзе.