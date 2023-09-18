18 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом о смерти свердловского 11-месячного младенца

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследования дела о смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город Свердловской области). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах расследования. Его ход поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в telegram-канале «Следком».

Девочка, которой было 11-месяцев, скончалась в Лесном 2 августа. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Мать считает, что девочка умерла из-за неоказания необходимой медицинской помощи в больнице, куда женщина обращалась несколько раз.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследования дела о смерти 11-месячного младенца в Лесном (закрытый город Свердловской области). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах расследования. Его ход поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в telegram-канале «Следком». Девочка, которой было 11-месяцев, скончалась в Лесном 2 августа. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Мать считает, что девочка умерла из-за неоказания необходимой медицинской помощи в больнице, куда женщина обращалась несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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