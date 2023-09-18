Бастрыкин заступился за пермяков, которые жалуются на невыносимые условия жизни

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверке, поводом для которой послужила жалоба жильцом многоквартирного дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Здание, о котором идет речь, еще не признали аварийным, но горожане утверждают, что в нем жить невозможно.
«В средствах массовой информации сообщалось, что жители одного из многоквартирных домов в Горнозаводске жаловались на его аварийное состояние. По данному факту в Прикамье организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки», — написано в ведомственном telegram-канале.
По сообщению жильцов, в здании летом отсутствует горячая вода — чтобы помыть посуду и самим помыться приходится ее нагревать. Зимой горячую воду получают из батарей. У стен и потолка частично обрушилось покрытие. При этом взносы за капремонт приходят регулярно.
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