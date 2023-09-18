Бастрыкин заступился за пермяков, которые жалуются на невыносимые условия жизни

19 сентября 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Дом, в котором живут люди, еще не признан аварийным (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверке, поводом для которой послужила жалоба жильцом многоквартирного дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Здание, о котором идет речь, еще не признали аварийным, но горожане утверждают, что в нем жить невозможно. «В средствах массовой информации сообщалось, что жители одного из многоквартирных домов в Горнозаводске жаловались на его аварийное состояние. По данному факту в Прикамье организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки», — написано в ведомственном telegram-канале. По сообщению жильцов, в здании летом отсутствует горячая вода — чтобы помыть посуду и самим помыться приходится ее нагревать. Зимой горячую воду получают из батарей. У стен и потолка частично обрушилось покрытие. При этом взносы за капремонт приходят регулярно.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверке, поводом для которой послужила жалоба жильцом многоквартирного дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Здание, о котором идет речь, еще не признали аварийным, но горожане утверждают, что в нем жить невозможно. «В средствах массовой информации сообщалось, что жители одного из многоквартирных домов в Горнозаводске жаловались на его аварийное состояние. По данному факту в Прикамье организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки», — написано в ведомственном telegram-канале. По сообщению жильцов, в здании летом отсутствует горячая вода — чтобы помыть посуду и самим помыться приходится ее нагревать. Зимой горячую воду получают из батарей. У стен и потолка частично обрушилось покрытие. При этом взносы за капремонт приходят регулярно.