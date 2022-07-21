В пермском городе жителей оставили без капремонта

Подрядчик сбежал с объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Горнозаводского округа остались без капитального ремонта своих домов. Подрядчик, выигравший торги у фонда капремонта, сбежал с объектов. В результате из 15 домов, которые должны были привести в порядок в 2021 году, работы прошли только в одном. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат ЗС от территории Антон Удальев.

«В прошлом году подрядчики фонда должны были отремонтировать 13 домов в Горнозаводске, два дома в п. Теплая Гора. На сегодня ремонт выполнен только в одном доме. По остальным договоры расторгнуты и подрядчики фактически сбежали», — рассказал Удальев.

На встрече с жителями Горнозаводска было решено до 10 августа объявить новые торги. И заставить подрядчиков переделать те работы, которые были сделаны некачественно. Фонд капремонта должен составить план возмещения ущерба собственникам, имущество которых пострадало от капремонта дома. А собственников призывают обратиться до 1 августа в районную администрацию.

Антон Удальев пояснил URA.RU, что ущерб возник после того, как подрядчик, вскрыв крыши, прекратил работы на объекте. Это произошло на фоне удорожания строительных материалов. В конечном счете крыши закрыли. Но сейчас фонд должен обратиться в суд и истребовать с подрядчиков компенсации за испорченное имущество. «Договоры, которые сегодня заключает фонд, предполагают страхование ответственности подрядчиков», — отметил Удальев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в 2021 году фактически провалена программа капремонта. Это во многом связано с механизмами работы самого фонда — подрядчики не хотят с ним работать из-за невыгодных условий и бюрократии. Во время отчетов фонда о проделанной работе депутаты дважды заподозрили его руководство в манипуляциях с некорректными цифрами.

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