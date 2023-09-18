В Тюменской области водитель избил подростка из-за царапины на машине

Велосипедист нарушил правила ПДД и спровоцировал аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) мужчина избил 14-летнего подростка за то, что тот случайно поцарапал его машину. Школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. Очевидцы рассказали, что на автомобиле была маленькая царапина.

«В Тобольске на улице Октябрьской 14-летний подросток двигался между двумя автомобилями и в какой-то момент потерял контроль управления, врезался в дорогую иномарку и поцарапал ее. Разъяренный мужчина съехал на обочину, перекрыл проезд перепуганному парню и выйдя из машины принялся наносить удары», — сообщает «Комсомольская правда».

За мальчика заступилась женщина. Она подбежала к мужчине, пыталась его успокоить. Но водитель кричал и продолжал бить подростка. «Водитель начал покрывать меня матом, трепать мальчонку. Кричал, что у него покрытие автомобиля стоит несколько сотен тысяч рублей, а там царапина-то, крошечная», — рассказала она.

Источник в силовых структурах, прибывший на место ДТП пояснил, что велосипедист нарушил ПДД и спровоцировал аварию. В ходе разбирательства также выяснилось, что у водителя иномарки не все в порядке с документами.

Родители мальчика заявили, что не будут привлекать мужчину к ответственности. «Мы квиты! Сын поцарапал машину мужчине, а мужчина побил нашего сына! Зато ребенок усвоит хороший урок», — сказали они.