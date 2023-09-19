В РФ начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон

Пока патрон носит название «условно гиперзвуковой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России начали проводить испытания гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе способен развить скорость свыше 1500 метров в секунду. Об этом рассказал руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», — сообщил РИА Новости Лобаев.

Пока патрон носит название «условно гиперзвуковой», так как летает «на грани» гиперзвуковой скорости. Со слов разработчика, они могут выпускать его в пограничном с гиперзвуковым вариантом или даже выходить на гиперзвук. Окончательное решение будет принято по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Чуть ранее они оставили проект гиперзвукового патрона, чтобы увеличить серийное производство оружия по гособоронзаказу. Но Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют на поле боя новые патроны калибра 10×100 миллиметров, поэтому разработки снайперского патрона возобновились.

Ранее на территории РФ запустили производство самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Компания решила сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, которая разработана компанией Lobaev Arms.