16 июля 2023

В России начнут выпускать снайперские винтовки «Зверобой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пуля, нато, патрон, stock
Причиной ускорения производства винтовки стал серийный выпуск патронов Фото:

На территории РФ запускают производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом сообщил глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Компания решила сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, которая разработана компанией ранее. По результатам «народного голосования», которое проходило в соцсетях, рабочее названия проекта стало «Зверобой», — передают слова Лобаева журналисты РИА Новости. Преимущество винтовки в том, что она дает возможность поражать цели на дальностях в два и более километров.

Начать выпуск винтовки раньше срока позволило то, что в Lobaev Arms разработали и уже серийно выпускают патрон калибра Cheytac. Он полностью состоит из отечественных комплектующих.

Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО успешно испытали комплекс «Курган» для дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Комплекс представляет собой выносной пульт. Он защищен ударопрочным корпусом и снабжен дисплеем, на который транслируется изображение с прицела противотанкового комплекса.

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На территории РФ запускают производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом сообщил глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Компания решила сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, которая разработана компанией ранее. По результатам «народного голосования», которое проходило в соцсетях, рабочее названия проекта стало «Зверобой», — передают слова Лобаева журналисты РИА Новости. Преимущество винтовки в том, что она дает возможность поражать цели на дальностях в два и более километров. Начать выпуск винтовки раньше срока позволило то, что в Lobaev Arms разработали и уже серийно выпускают патрон калибра Cheytac. Он полностью состоит из отечественных комплектующих. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО успешно испытали комплекс «Курган» для дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Комплекс представляет собой выносной пульт. Он защищен ударопрочным корпусом и снабжен дисплеем, на который транслируется изображение с прицела противотанкового комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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