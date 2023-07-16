В России начнут выпускать снайперские винтовки «Зверобой»

На территории РФ запускают производства самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». Об этом сообщил глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Компания решила сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, которая разработана компанией ранее. По результатам «народного голосования», которое проходило в соцсетях, рабочее названия проекта стало «Зверобой», — передают слова Лобаева журналисты РИА Новости. Преимущество винтовки в том, что она дает возможность поражать цели на дальностях в два и более километров.
Начать выпуск винтовки раньше срока позволило то, что в Lobaev Arms разработали и уже серийно выпускают патрон калибра Cheytac. Он полностью состоит из отечественных комплектующих.
Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО успешно испытали комплекс «Курган» для дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Комплекс представляет собой выносной пульт. Он защищен ударопрочным корпусом и снабжен дисплеем, на который транслируется изображение с прицела противотанкового комплекса.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.