ВС РФ уничтожили огромную группу ВСУ на одном из направлений

ВСУ в результате неудачных атак на донецком направлении потеряли до 210 солдат

19 сентября 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ на донецком направлении уничтожили до 210 солдат ВСУ, заявил Георгий Минесашвили Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Южной группировкой российских войск на донецком направлении было успешно отражено семь атак со стороны ВСУ. Киев понес потери вплоть до 210 военнослужащих, одного танка и двух американских гаубиц М777. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. «На донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих», — передает слова Минесашвили РИА Новости. Он отметил, что в ходе операции были проведены удары авиацией по объектам украинских войск в Авдеевке, в результате которых были уничтожены пункт временной дислокации, запасной командный пункт и узел связи, а также нанесено поражение живой силе противника в населенных пунктах Спорное, Веселое и Новгородское. Начальник пресс-центра также добавил, что артиллерией группировки были уничтожены два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета калибра 120 миллиметра и один калибра 82 миллиметра, семь автомобилей. Также нанесены удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и позиции гранатометного расчета, заключил Минесашвили.

Южной группировкой российских войск на донецком направлении было успешно отражено семь атак со стороны ВСУ. Киев понес потери вплоть до 210 военнослужащих, одного танка и двух американских гаубиц М777. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. «На донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих», — передает слова Минесашвили РИА Новости. Он отметил, что в ходе операции были проведены удары авиацией по объектам украинских войск в Авдеевке, в результате которых были уничтожены пункт временной дислокации, запасной командный пункт и узел связи, а также нанесено поражение живой силе противника в населенных пунктах Спорное, Веселое и Новгородское. Начальник пресс-центра также добавил, что артиллерией группировки были уничтожены два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета калибра 120 миллиметра и один калибра 82 миллиметра, семь автомобилей. Также нанесены удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и позиции гранатометного расчета, заключил Минесашвили.