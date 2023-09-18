КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Фото

19 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Ребенок перевозился в машине с нарушением правил и получил травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Тюменском тракте Пыть-Яха (ХМАО) водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была 8-летняя девочка. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «18 сентября около 12:15 на улице Тюменский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством „КамАЗ“, по предварительным данным, при выполнении маневра „поворот налево“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“ под управлением 35-летней женщины», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen, 8-летняя девочка получили травмы. В ведомстве отмечают, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил. Поэтому госавтоинспекция Югры еще раз напомнила о базовых правилах поведения на дороге: во избежание возникновения аварии, необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. КамАЗ въехал в легковой автомобиль Фото: ГИБДД Югры

На Тюменском тракте Пыть-Яха (ХМАО) водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была 8-летняя девочка. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «18 сентября около 12:15 на улице Тюменский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством „КамАЗ“, по предварительным данным, при выполнении маневра „поворот налево“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“ под управлением 35-летней женщины», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen, 8-летняя девочка получили травмы. В ведомстве отмечают, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил. Поэтому госавтоинспекция Югры еще раз напомнила о базовых правилах поведения на дороге: во избежание возникновения аварии, необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.