18 сентября 2023

КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, поликлиника, медики, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Ребенок перевозился в машине с нарушением правил и получил травмы Фото:

На Тюменском тракте Пыть-Яха (ХМАО) водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была 8-летняя девочка. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

«18 сентября около 12:15 на улице Тюменский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством „КамАЗ“, по предварительным данным, при выполнении маневра „поворот налево“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“ под управлением 35-летней женщины», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen, 8-летняя девочка получили травмы.

В ведомстве отмечают, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил. Поэтому госавтоинспекция Югры еще раз напомнила о базовых правилах поведения на дороге: во избежание возникновения аварии, необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

КамАЗ въехал в легковой автомобиль
КамАЗ въехал в легковой автомобиль
Фото:

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На Тюменском тракте Пыть-Яха (ХМАО) водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была 8-летняя девочка. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «18 сентября около 12:15 на улице Тюменский тракт в городе Пыть-Ях, 45-летний мужчина, управляя транспортным средством „КамАЗ“, по предварительным данным, при выполнении маневра „поворот налево“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем „Volkswagen Polo“ под управлением 35-летней женщины», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen, 8-летняя девочка получили травмы. В ведомстве отмечают, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил. Поэтому госавтоинспекция Югры еще раз напомнила о базовых правилах поведения на дороге: во избежание возникновения аварии, необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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