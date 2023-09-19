Байден попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором»

19 сентября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден вновь назвал Владимира Путина «диктатором», пишет Reuters Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оскорбить президента России Владимира Путина, называя его «диктатором». Об этом пишет агентство Reuters. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — передает слова Байдена агентство. Президент США также добавил, что бывший американский лидер Дональд Трамп выступает под патронажем России. Это уже не первый случай, когда Байден произносит недипломатичные высказывания в адрес зарубежных коллег, заключили в агентстве. Ранее Джо Байден назвал Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», обвинив его в аморальных действиях против народа Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями. Кремль, однако, не будет оценивать их с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского президента, передает Life .

Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оскорбить президента России Владимира Путина, называя его «диктатором». Об этом пишет агентство Reuters. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — передает слова Байдена агентство. Президент США также добавил, что бывший американский лидер Дональд Трамп выступает под патронажем России. Это уже не первый случай, когда Байден произносит недипломатичные высказывания в адрес зарубежных коллег, заключили в агентстве. Ранее Джо Байден назвал Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», обвинив его в аморальных действиях против народа Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями. Кремль, однако, не будет оценивать их с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского президента, передает Life.