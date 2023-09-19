Байден попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором»

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден вновь назвал Владимира Путина «диктатором», пишет Reuters Фото:

Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оскорбить президента России Владимира Путина, называя его «диктатором». Об этом пишет агентство Reuters.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — передает слова Байдена агентство. Президент США также добавил, что бывший американский лидер Дональд Трамп выступает под патронажем России. Это уже не первый случай, когда Байден произносит недипломатичные высказывания в адрес зарубежных коллег, заключили в агентстве.

Ранее Джо Байден назвал Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», обвинив его в аморальных действиях против народа Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями. Кремль, однако, не будет оценивать их с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского президента, передает Life.

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Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оскорбить президента России Владимира Путина, называя его «диктатором». Об этом пишет агентство Reuters. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — передает слова Байдена агентство. Президент США также добавил, что бывший американский лидер Дональд Трамп выступает под патронажем России. Это уже не первый случай, когда Байден произносит недипломатичные высказывания в адрес зарубежных коллег, заключили в агентстве. Ранее Джо Байден назвал Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом», обвинив его в аморальных действиях против народа Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями. Кремль, однако, не будет оценивать их с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского президента, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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