17 марта 2022

Байден назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом»

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Джо Байден, байден джо
По мнению Байдена, Путин ведет «аморальную войну» на Украине Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии».

«Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.

В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такими обвинения недопустимы и непростительны.

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Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии». «Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такими обвинения недопустимы и непростительны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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