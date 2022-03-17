Байден назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом» 17 марта 2022 в 23:34 Размер текста - 17 + По мнению Байдена, Путин ведет «аморальную войну» на Украине Фото: Andrew Harnik AP/TASS новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии». «Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такими обвинения недопустимы и непростительны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии». «Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такими обвинения недопустимы и непростительны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям