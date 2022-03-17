Байден назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом»

Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии».
«Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «кровавым диктатором» и «чистейшим головорезом». Такие слова он произнес на ежегодном обеде «друзей Ирландии». «Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины», — заявил Байден. При этом он отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такими обвинения недопустимы и непростительны.