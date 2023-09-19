В России возник дефицит важного средства от инфаркта

В Россию перестали ввозить средство от инфаркта «Микардис»

19 сентября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В аптеках появилась нехватка лекарственного средства «Микардис» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России столкнулись с нехваткой оригинального лекарственного средства «Микардис» в связи с прекращением его ввоза в страну. Лекарство используется при артериальной гипертензии. Об этом рассказал сотрудник одной из фармкомпаний. «Ввоз „Микардиса“ в Россию прекращен. В аптеках возникла его нехватка», — передает слова сотрудника фармкомпании «Ведомости». Он добавил, что средство используется при артериальной гипертензии. Производителем этого препарата, немецкой компанией Boehringer Ingelheim, не было сделано официального заявления о прекращении своей деятельности в России. Отмечается, что в ряде аптек фиксируется отсутствие «Микардиса». Однако, по официальной информации от Росздравнадзора, решение компании о прекращении ввоза «Микардиса» не повлияло на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан. В России наблюдается сокращение ассортимента зарубежных препаратов на 20%. Это связано с тем, что граждане все больше предпочитают отечественные аналоги зарубежных лекарств из-за высоких цен на импортные препараты. При этом Госдума приняла закон, упрощающий процедуру допуска иностранных лекарств на российский рынок, передает РАПСИ.

В России столкнулись с нехваткой оригинального лекарственного средства «Микардис» в связи с прекращением его ввоза в страну. Лекарство используется при артериальной гипертензии. Об этом рассказал сотрудник одной из фармкомпаний. «Ввоз „Микардиса“ в Россию прекращен. В аптеках возникла его нехватка», — передает слова сотрудника фармкомпании «Ведомости». Он добавил, что средство используется при артериальной гипертензии. Производителем этого препарата, немецкой компанией Boehringer Ingelheim, не было сделано официального заявления о прекращении своей деятельности в России. Отмечается, что в ряде аптек фиксируется отсутствие «Микардиса». Однако, по официальной информации от Росздравнадзора, решение компании о прекращении ввоза «Микардиса» не повлияло на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан. В России наблюдается сокращение ассортимента зарубежных препаратов на 20%. Это связано с тем, что граждане все больше предпочитают отечественные аналоги зарубежных лекарств из-за высоких цен на импортные препараты. При этом Госдума приняла закон, упрощающий процедуру допуска иностранных лекарств на российский рынок, передает РАПСИ.