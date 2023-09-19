В России возник дефицит важного средства от инфаркта

В Россию перестали ввозить средство от инфаркта «Микардис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
В аптеках появилась нехватка лекарственного средства «Микардис» Фото:

В России столкнулись с нехваткой оригинального лекарственного средства «Микардис» в связи с прекращением его ввоза в страну. Лекарство используется при артериальной гипертензии. Об этом рассказал сотрудник одной из фармкомпаний.

«Ввоз „Микардиса“ в Россию прекращен. В аптеках возникла его нехватка», — передает слова сотрудника фармкомпании «Ведомости». Он добавил, что средство используется при артериальной гипертензии. Производителем этого препарата, немецкой компанией Boehringer Ingelheim, не было сделано официального заявления о прекращении своей деятельности в России.

Отмечается, что в ряде аптек фиксируется отсутствие «Микардиса». Однако, по официальной информации от Росздравнадзора, решение компании о прекращении ввоза «Микардиса» не повлияло на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан.

В России наблюдается сокращение ассортимента зарубежных препаратов на 20%. Это связано с тем, что граждане все больше предпочитают отечественные аналоги зарубежных лекарств из-за высоких цен на импортные препараты. При этом Госдума приняла закон, упрощающий процедуру допуска иностранных лекарств на российский рынок, передает РАПСИ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России столкнулись с нехваткой оригинального лекарственного средства «Микардис» в связи с прекращением его ввоза в страну. Лекарство используется при артериальной гипертензии. Об этом рассказал сотрудник одной из фармкомпаний. «Ввоз „Микардиса“ в Россию прекращен. В аптеках возникла его нехватка», — передает слова сотрудника фармкомпании «Ведомости». Он добавил, что средство используется при артериальной гипертензии. Производителем этого препарата, немецкой компанией Boehringer Ingelheim, не было сделано официального заявления о прекращении своей деятельности в России. Отмечается, что в ряде аптек фиксируется отсутствие «Микардиса». Однако, по официальной информации от Росздравнадзора, решение компании о прекращении ввоза «Микардиса» не повлияло на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан. В России наблюдается сокращение ассортимента зарубежных препаратов на 20%. Это связано с тем, что граждане все больше предпочитают отечественные аналоги зарубежных лекарств из-за высоких цен на импортные препараты. При этом Госдума приняла закон, упрощающий процедуру допуска иностранных лекарств на российский рынок, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...