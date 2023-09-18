Челябинские предприятия ЖКХ задолжали за электричество 1,6 млрд рублей

Долг предприятий ЖКХ Челябинской области за электроэнергию составляет 1,6 млрд рублей. Это следует из опубликованного антирейтинга «Уралэнергосбыта», гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе.
«Одним из пунктов получения паспортов готовности является погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При этом большая часть котельных начинает отопительный период с многомиллионными долгами. Эта ситуация не решается из года в год ни на уровне предприятий, ни на уровне муниципалитетов. Бездействие руководителей предприятий и органов местного самоуправления ставит под сомнение, смогут ли котельные безаварийно обеспечить теплом дома граждан в зимний период», — рассказал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.
Самые большие долги в Златоусте. Предприятие «Теплоэнергетик» задолжало 136 млн рублей, об этом «Уралэнергосбыт» сообщил в прокуратуру и главе города. Общий долг предприятий Златоуста составляет 207 млн рублей.
В Миассе «МГО Городское хозяйство» не платит за электроэнергию больше трех лет и задолжало 164 млн рублей, из-за чего ограничено электроснабжение угольной котельной. Общий долг муниципалитета составляет 188 млн.
Предприятия Саткинского района задолжали 183 млн рублей. Четвертое место антирейтинга занимает Катав-Ивановский район, где долг предприятий ЖКХ преодолел отметку в 155 млн рублей. На пятом месте Карталинский район с долгом в 37 млн рублей. Замыкают антирейтинг Сосновский, Ектульский, Красноармейский и Увельские районы.
В «Уралэнергосбыте» отметили, что выполняют свои обязательства, а предприятия ЖКХ не платят за свет и за счет этого кредитуются. Гарантирующий поставщик сообщил, что за прошлый отопительный период задолженность за электроэнергию увеличилась на 23%. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области о том, как власть будет решать эту проблему.
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