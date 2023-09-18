Челябинские предприятия ЖКХ задолжали за электричество 1,6 млрд рублей

19 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Общий долг предприятий ЖКХ Златоуста составляет 207 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Долг предприятий ЖКХ Челябинской области за электроэнергию составляет 1,6 млрд рублей. Это следует из опубликованного антирейтинга «Уралэнергосбыта», гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе. «Одним из пунктов получения паспортов готовности является погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При этом большая часть котельных начинает отопительный период с многомиллионными долгами. Эта ситуация не решается из года в год ни на уровне предприятий, ни на уровне муниципалитетов. Бездействие руководителей предприятий и органов местного самоуправления ставит под сомнение, смогут ли котельные безаварийно обеспечить теплом дома граждан в зимний период», — рассказал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. Самые большие долги в Златоусте. Предприятие «Теплоэнергетик» задолжало 136 млн рублей, об этом «Уралэнергосбыт» сообщил в прокуратуру и главе города. Общий долг предприятий Златоуста составляет 207 млн рублей. В Миассе «МГО Городское хозяйство» не платит за электроэнергию больше трех лет и задолжало 164 млн рублей, из-за чего ограничено электроснабжение угольной котельной. Общий долг муниципалитета составляет 188 млн. Предприятия Саткинского района задолжали 183 млн рублей. Четвертое место антирейтинга занимает Катав-Ивановский район, где долг предприятий ЖКХ преодолел отметку в 155 млн рублей. На пятом месте Карталинский район с долгом в 37 млн рублей. Замыкают антирейтинг Сосновский, Ектульский, Красноармейский и Увельские районы. В «Уралэнергосбыте» отметили, что выполняют свои обязательства, а предприятия ЖКХ не платят за свет и за счет этого кредитуются. Гарантирующий поставщик сообщил, что за прошлый отопительный период задолженность за электроэнергию увеличилась на 23%. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области о том, как власть будет решать эту проблему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Долг предприятий ЖКХ Челябинской области за электроэнергию составляет 1,6 млрд рублей. Это следует из опубликованного антирейтинга «Уралэнергосбыта», гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе. «Одним из пунктов получения паспортов готовности является погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При этом большая часть котельных начинает отопительный период с многомиллионными долгами. Эта ситуация не решается из года в год ни на уровне предприятий, ни на уровне муниципалитетов. Бездействие руководителей предприятий и органов местного самоуправления ставит под сомнение, смогут ли котельные безаварийно обеспечить теплом дома граждан в зимний период», — рассказал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. Самые большие долги в Златоусте. Предприятие «Теплоэнергетик» задолжало 136 млн рублей, об этом «Уралэнергосбыт» сообщил в прокуратуру и главе города. Общий долг предприятий Златоуста составляет 207 млн рублей. В Миассе «МГО Городское хозяйство» не платит за электроэнергию больше трех лет и задолжало 164 млн рублей, из-за чего ограничено электроснабжение угольной котельной. Общий долг муниципалитета составляет 188 млн. Предприятия Саткинского района задолжали 183 млн рублей. Четвертое место антирейтинга занимает Катав-Ивановский район, где долг предприятий ЖКХ преодолел отметку в 155 млн рублей. На пятом месте Карталинский район с долгом в 37 млн рублей. Замыкают антирейтинг Сосновский, Ектульский, Красноармейский и Увельские районы. В «Уралэнергосбыте» отметили, что выполняют свои обязательства, а предприятия ЖКХ не платят за свет и за счет этого кредитуются. Гарантирующий поставщик сообщил, что за прошлый отопительный период задолженность за электроэнергию увеличилась на 23%. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области о том, как власть будет решать эту проблему.