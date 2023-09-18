Велосипедист, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, объяснил, почему преследовал ее

Мужчина, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, хотел с ней познакомиться

19 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Велосипедист был последним, кто видел девочку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), ездил на велосипеде за девочкой, потому что хотел познакомиться с кем-нибудь и заняться сексом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. «Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», — рассказал источник «КП-Екатеринбург». Школьница пропала в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась из Екатеринбурга, сошла с электрички и перестала выходить на связь. Позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), ездил на велосипеде за девочкой, потому что хотел познакомиться с кем-нибудь и заняться сексом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. «Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», — рассказал источник «КП-Екатеринбург». Школьница пропала в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась из Екатеринбурга, сошла с электрички и перестала выходить на связь. Позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.