Велосипедист, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, объяснил, почему преследовал ее

Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), ездил на велосипеде за девочкой, потому что хотел познакомиться с кем-нибудь и заняться сексом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», — рассказал источник «КП-Екатеринбург».
Школьница пропала в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась из Екатеринбурга, сошла с электрички и перестала выходить на связь. Позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.