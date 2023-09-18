18 сентября 2023

Велосипедист, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, объяснил, почему преследовал ее

Мужчина, обвиняемый в убийстве свердловской школьницы, хотел с ней познакомиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, спорт, велоспорт, велосипед, активный отдых
Велосипедист был последним, кто видел девочку Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), ездил на велосипеде за девочкой, потому что хотел познакомиться с кем-нибудь и заняться сексом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», — рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Школьница пропала в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась из Екатеринбурга, сошла с электрички и перестала выходить на связь. Позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), ездил на велосипеде за девочкой, потому что хотел познакомиться с кем-нибудь и заняться сексом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. «Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь», — рассказал источник «КП-Екатеринбург». Школьница пропала в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась из Екатеринбурга, сошла с электрички и перестала выходить на связь. Позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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