РЕН ТВ: Игорю Николаеву провели операцию на сердце

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорь Николаев до сих пор находится в реанимации, пишет РЕН ТВ Фото:

Российскому композитору Игорю Николаеву сделали операцию. Ему провели коронарное шунтирование сердца. Об этом сообщают источники РЕН ТВ. По их данным, Николаев до сих пор находится в реанимации.

«Игорю Николаеву провели операцию на сердце: коронарное шунтирование», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что композитор на данный момент находится в отделении реанимации.

Ранее стало известно, что Николаева доставили в больницу. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. 15 сентября артиста перевели в реанимацию со следами перенесенного обширного инфаркта.

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Российскому композитору Игорю Николаеву сделали операцию. Ему провели коронарное шунтирование сердца. Об этом сообщают источники РЕН ТВ. По их данным, Николаев до сих пор находится в реанимации. «Игорю Николаеву провели операцию на сердце: коронарное шунтирование», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что композитор на данный момент находится в отделении реанимации. Ранее стало известно, что Николаева доставили в больницу. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. 15 сентября артиста перевели в реанимацию со следами перенесенного обширного инфаркта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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