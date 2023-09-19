РЕН ТВ: Игорю Николаеву провели операцию на сердце

Игорь Николаев до сих пор находится в реанимации, пишет РЕН ТВ
Российскому композитору Игорю Николаеву сделали операцию. Ему провели коронарное шунтирование сердца. Об этом сообщают источники РЕН ТВ. По их данным, Николаев до сих пор находится в реанимации.
«Игорю Николаеву провели операцию на сердце: коронарное шунтирование», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что композитор на данный момент находится в отделении реанимации.
Ранее стало известно, что Николаева доставили в больницу. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. 15 сентября артиста перевели в реанимацию со следами перенесенного обширного инфаркта.
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