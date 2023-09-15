Mash: Игорь Николаев переведен в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
У Игоря Николаева обнаружили следы перенесенного инфаркта Фото:

Российский композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Игорь Николаев переведен в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта», — написали в канале. Там отметили, что в данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние.

По информации Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ неутешительные. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников, заключили в канале.

Ранее сообщалось, что Николаева доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Он находился в палате интенсивной терапии, передает «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Игорь Николаев переведен в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта», — написали в канале. Там отметили, что в данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние. По информации Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ неутешительные. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников, заключили в канале. Ранее сообщалось, что Николаева доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Он находился в палате интенсивной терапии, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...