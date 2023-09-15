Mash: Игорь Николаев переведен в реанимацию 15 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 + У Игоря Николаева обнаружили следы перенесенного инфаркта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Игорь Николаев переведен в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта», — написали в канале. Там отметили, что в данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние. По информации Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ неутешительные. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников, заключили в канале. Ранее сообщалось, что Николаева доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Он находился в палате интенсивной терапии, передает « Дни.ру ». Российский композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Игорь Николаев переведен в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта», — написали в канале. Там отметили, что в данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние. По информации Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ неутешительные. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников, заключили в канале. Ранее сообщалось, что Николаева доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Он находился в палате интенсивной терапии, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям