Российский композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Игорь Николаев переведен в реанимацию. По нашей информации, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта», — написали в канале. Там отметили, что в данный момент врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние.
По информации Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ неутешительные. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников, заключили в канале.
Ранее сообщалось, что Николаева доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Он находился в палате интенсивной терапии, передает «
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