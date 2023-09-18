Губернатор Пермского края установил прожиточный минимум на 2024 год

19 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум в 2024 году превысит 14 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о новом размере прожиточного минимума в регионе. В 2024 году он составит более 14 тысяч рублей. «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 034 рубля, для трудоспособного населения — 15 297 рублей, для пенсионеров — 12 069 рублей, для детей — 13 948 рублей», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о новом размере прожиточного минимума в регионе. В 2024 году он составит более 14 тысяч рублей. «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 034 рубля, для трудоспособного населения — 15 297 рублей, для пенсионеров — 12 069 рублей, для детей — 13 948 рублей», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.