18 сентября 2023

Губернатор Пермского края установил прожиточный минимум на 2024 год

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Прожиточный минимум в 2024 году превысит 14 тысяч рублей Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о новом размере прожиточного минимума в регионе. В 2024 году он составит более 14 тысяч рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 034 рубля, для трудоспособного населения — 15 297 рублей, для пенсионеров — 12 069 рублей, для детей — 13 948 рублей», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о новом размере прожиточного минимума в регионе. В 2024 году он составит более 14 тысяч рублей. «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 034 рубля, для трудоспособного населения — 15 297 рублей, для пенсионеров — 12 069 рублей, для детей — 13 948 рублей», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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