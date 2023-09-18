В Пермском крае собака обглодала мальчику лицо

19 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Собака свободно гуляла по деревне без намордника (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Собака напала на четырехлетнего мальчика в деревне Алексеевка Пермского края. Ребенок долгое время находился в больнице, где ему диагностировали перелом скулы и раны от укусов на лице. Об этом стало известно из решения суда, который взыскал компенсацию с хозяина животного. «В деревне Алексеевка Кудымкарского района на 4-летнего ребенка напала собака и причинила ему множественные раны лица. Мальчик был доставлен в больницу, затем госпитализирован в стоматологическую клинику, где находился на стационарном лечении. Эксперты установили, что у малолетнего имелся перелом левого скулового комплекса со смещением и укушенные раны на лице», — сообщается на сайте Дзержинского районного суда Перми. Мама мальчика требовала с владельца собаки компенсации морального вреда в миллион рублей. Суд согласился с виной владельца животного, которое без намордника свободно разгуливало по улице. Но взыскал в пользу пострадавшего 250 тысяч рублей.

Собака напала на четырехлетнего мальчика в деревне Алексеевка Пермского края. Ребенок долгое время находился в больнице, где ему диагностировали перелом скулы и раны от укусов на лице. Об этом стало известно из решения суда, который взыскал компенсацию с хозяина животного. «В деревне Алексеевка Кудымкарского района на 4-летнего ребенка напала собака и причинила ему множественные раны лица. Мальчик был доставлен в больницу, затем госпитализирован в стоматологическую клинику, где находился на стационарном лечении. Эксперты установили, что у малолетнего имелся перелом левого скулового комплекса со смещением и укушенные раны на лице», — сообщается на сайте Дзержинского районного суда Перми. Мама мальчика требовала с владельца собаки компенсации морального вреда в миллион рублей. Суд согласился с виной владельца животного, которое без намордника свободно разгуливало по улице. Но взыскал в пользу пострадавшего 250 тысяч рублей.