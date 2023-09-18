18 сентября 2023

В Пермском крае собака обглодала мальчику лицо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Собака свободно гуляла по деревне без намордника (архивное фото) Фото:

Собака напала на четырехлетнего мальчика в деревне Алексеевка Пермского края. Ребенок долгое время находился в больнице, где ему диагностировали перелом скулы и раны от укусов на лице. Об этом стало известно из решения суда, который взыскал компенсацию с хозяина животного.

«В деревне Алексеевка Кудымкарского района на 4-летнего ребенка напала собака и причинила ему множественные раны лица. Мальчик был доставлен в больницу, затем госпитализирован в стоматологическую клинику, где находился на стационарном лечении. Эксперты установили, что у малолетнего имелся перелом левого скулового комплекса со смещением и укушенные раны на лице», — сообщается на сайте Дзержинского районного суда Перми.

Мама мальчика требовала с владельца собаки компенсации морального вреда в миллион рублей. Суд согласился с виной владельца животного, которое без намордника свободно разгуливало по улице. Но взыскал в пользу пострадавшего 250 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собака напала на четырехлетнего мальчика в деревне Алексеевка Пермского края. Ребенок долгое время находился в больнице, где ему диагностировали перелом скулы и раны от укусов на лице. Об этом стало известно из решения суда, который взыскал компенсацию с хозяина животного. «В деревне Алексеевка Кудымкарского района на 4-летнего ребенка напала собака и причинила ему множественные раны лица. Мальчик был доставлен в больницу, затем госпитализирован в стоматологическую клинику, где находился на стационарном лечении. Эксперты установили, что у малолетнего имелся перелом левого скулового комплекса со смещением и укушенные раны на лице», — сообщается на сайте Дзержинского районного суда Перми. Мама мальчика требовала с владельца собаки компенсации морального вреда в миллион рублей. Суд согласился с виной владельца животного, которое без намордника свободно разгуливало по улице. Но взыскал в пользу пострадавшего 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...