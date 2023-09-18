В Екатеринбурге и пригороде капитально отремонтируют 220 домов 19 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 + Ремонт домов проведут в течение следующего года Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024—2026 годы на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Документ подписал мэр города Алексей Орлов. В списке домов, которым требуется ремонт есть: улицы: Малышева, 8 Марта, Первомайская, Шейнкмана, Белинского, Искровцев, Саввы Белых, Агрономическая, Аптекарская, Авиационная, Бажова, Профсоюзная, Славянская, Сухоложская, Бахчиванджи, Билимбаевская, Гурзуфская, Данилы Зверева, Декабристов, Дошкольная, Ереванская, Завокзальная, Испанских Рабочих и другие.

переулки: Кыштымский, Сухумский, Чаадаева, Замятина, Красный, Коллективный.

бульвары: Сергея Есенина, Сиреневый. Также ремонтировать дома будут в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии . В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024—2026 годы на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Документ подписал мэр города Алексей Орлов. В списке домов, которым требуется ремонт есть: Также ремонтировать дома будут в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям