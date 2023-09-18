18 сентября 2023

В Екатеринбурге и пригороде капитально отремонтируют 220 домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, капремонт, капитальный ремонт фасада, леса
Ремонт домов проведут в течение следующего года Фото:

В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024—2026 годы на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Документ подписал мэр города Алексей Орлов.

В списке домов, которым требуется ремонт есть:

  • улицы: Малышева, 8 Марта, Первомайская, Шейнкмана, Белинского, Искровцев, Саввы Белых, Агрономическая, Аптекарская, Авиационная, Бажова, Профсоюзная, Славянская, Сухоложская, Бахчиванджи, Билимбаевская, Гурзуфская, Данилы Зверева, Декабристов, Дошкольная, Ереванская, Завокзальная, Испанских Рабочих и другие.
  • переулки: Кыштымский, Сухумский, Чаадаева, Замятина, Красный, Коллективный.
  • бульвары: Сергея Есенина, Сиреневый.

Также ремонтировать дома будут в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024—2026 годы на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Документ подписал мэр города Алексей Орлов. В списке домов, которым требуется ремонт есть: Также ремонтировать дома будут в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...