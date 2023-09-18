В Екатеринбурге и пригороде капитально отремонтируют 220 домов

В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
«Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024—2026 годы на территории муниципального образования „город Екатеринбург“», — говорится в постановлении. Документ подписал мэр города Алексей Орлов.
В списке домов, которым требуется ремонт есть:
- улицы: Малышева, 8 Марта, Первомайская, Шейнкмана, Белинского, Искровцев, Саввы Белых, Агрономическая, Аптекарская, Авиационная, Бажова, Профсоюзная, Славянская, Сухоложская, Бахчиванджи, Билимбаевская, Гурзуфская, Данилы Зверева, Декабристов, Дошкольная, Ереванская, Завокзальная, Испанских Рабочих и другие.
- переулки: Кыштымский, Сухумский, Чаадаева, Замятина, Красный, Коллективный.
- бульвары: Сергея Есенина, Сиреневый.
Также ремонтировать дома будут в поселках Исток, Совхозный и Шувакиш. С полным списком адресов можно ознакомиться
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