Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю резко возросла

За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов.
Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь.
Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life.
За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life.