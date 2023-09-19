Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю резко возросла

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Показатель заболеваемости в России вырос на 48% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов.

Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life.

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За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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