Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю резко возросла

19 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Показатель заболеваемости в России вырос на 48% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За прошедшую неделю в России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом стало известно из данных Стопкоронавирус.рф. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%», — сообщает telegram-канал Стопкоронавирус.рф. Там добавили, что с 11 сентября по 17 сентября были госпитализированы 1973 человека, что на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе. Также зарегистрировано 14 летальных исходов. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировано в 42 регионах России, в 20 из которых этот показатель выше среднего по стране. Также повышение заболеваемости отмечено в 70 регионах, в 13 из которых показатель выше среднего по стране, заключили в Стопкоронавирус.рф. На фоне роста заболеваемости в Москве вновь открыли ковидный госпиталь. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Пирола» является более опасным и заразным, чем штамм «Омикрон». Это подтверждено данными Роспотребнадзора. Врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что новая волна коронавируса не повторит события весны 2020 года. Он утверждает, что общество уже обладает достаточным иммунитетом, поэтому нет необходимости вводить локдаун, передает Life.