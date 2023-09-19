SHOT: в Москве вновь заработал ковидный госпиталь из-за резкого роста заболевших

19 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Госпиталь в Сокольниках подготовили к полноценной работе, пишет Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого роста заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем. «Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу с сегодняшнего дня», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 67% по сравнению с прошлым месяцем. Госпиталь был законсервирован после спада заболеваемости, но теперь подготовлен к полной работе. В России также наблюдается рост числа случаев заболевания ковидом, передали в telegram-канале. Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября, а пик волны придется на середину ноября. Он отмечает, что не ожидается повторения больших волн штамма «Омикрон», но заболеваемость все равно будет значительной. Сезонность играет большую роль в распространении вируса в северном полушарии, включая Россию.

В Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого роста заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем. «Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу с сегодняшнего дня», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 67% по сравнению с прошлым месяцем. Госпиталь был законсервирован после спада заболеваемости, но теперь подготовлен к полной работе. В России также наблюдается рост числа случаев заболевания ковидом, передали в telegram-канале. Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября, а пик волны придется на середину ноября. Он отмечает, что не ожидается повторения больших волн штамма «Омикрон», но заболеваемость все равно будет значительной. Сезонность играет большую роль в распространении вируса в северном полушарии, включая Россию.