SHOT: в Москве вновь заработал ковидный госпиталь из-за резкого роста заболевших

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Госпиталь в Сокольниках подготовили к полноценной работе, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого роста заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем.

«Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу с сегодняшнего дня», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 67% по сравнению с прошлым месяцем.

Госпиталь был законсервирован после спада заболеваемости, но теперь подготовлен к полной работе. В России также наблюдается рост числа случаев заболевания ковидом, передали в telegram-канале.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября, а пик волны придется на середину ноября. Он отмечает, что не ожидается повторения больших волн штамма «Омикрон», но заболеваемость все равно будет значительной. Сезонность играет большую роль в распространении вируса в северном полушарии, включая Россию.

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В Москве ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу из-за резкого роста заболевших. Последняя неделя показала увеличение количества госпитализаций по сравнению с прошлым месяцем. «Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу с сегодняшнего дня», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 67% по сравнению с прошлым месяцем. Госпиталь был законсервирован после спада заболеваемости, но теперь подготовлен к полной работе. В России также наблюдается рост числа случаев заболевания ковидом, передали в telegram-канале. Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября, а пик волны придется на середину ноября. Он отмечает, что не ожидается повторения больших волн штамма «Омикрон», но заболеваемость все равно будет значительной. Сезонность играет большую роль в распространении вируса в северном полушарии, включая Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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